Acqua Novara Vco, bilancio record e fiducia riconfermata al presidente Terzoli

Bilancio da record e piena fiducia alla governance: l’Assemblea dei Soci di Acqua Novara.VCO Spa ha approvato il Bilancio 2025, confermando il Consiglio di amministrazione guidato dal presidente Emanuele Terzoli. La riunione, che ha visto la partecipazione del 62% del capitale sociale in rappresentanza dei 139 sindaci delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, ha sancito non solo i risultati economici positivi, ma anche la continuità nella guida della società per il prossimo triennio.

Numeri alla mano, il 2025 si chiude con un valore della produzione di 87,6 milioni di euro e un fatturato di 75,6 milioni. L’utile d’esercizio raggiunge gli 8,9 milioni, consentendo alla società di sostenere un piano di investimenti particolarmente significativo: 42,1 milioni di euro destinati allo sviluppo infrastrutturale e all’innovazione sul territorio. Cresce anche l’organico, che al 31 dicembre conta 292 dipendenti, con una previsione di superare quota 320 nel corso del 2026.

Particolarmente rilevante il fronte della sostenibilità, su cui Acqua Novara.VCO si conferma realtà di riferimento a livello nazionale: riduzione delle perdite idriche dal 44% al 42%, recupero del 90% dei rifiuti prodotti e approvvigionamento energetico coperto al 100% da fonti rinnovabili. Il dato sugli investimenti pro capite raggiunge gli 84 euro per abitante servito, con l’obiettivo di superare i 100 euro già nel 2026. Al centro della giornata anche il rinnovo del Consiglio di amministrazione, confermato nella sua interezza. Oltre al presidente Emanuele Terzoli e all’amministratore delegato Daniele Barbone, fanno parte del CdA i consiglieri Tina Bauce, Silvana Rillo e Roberto Nonnis.

“L’assemblea ha voluto premiare la gestione della società confermando in toto il Consiglio d’amministrazione – ha sottolineato il presidente Emanuele Terzoli –. Per noi non è solo un segnale di fiducia ma uno stimolo a lavorare ancora più nella direzione intrapresa con determinazione, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più adeguato alle sfide ambientali e a standard di eccellenza”.