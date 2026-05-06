Bollo auto, in Piemonte arriva la domiciliazione bancaria con lo sconto del 5%

È attiva anche in Piemonte la domiciliazione bancaria del bollo auto, una nuova modalità di pagamento che consente l’addebito diretto sul conto corrente, semplificando la gestione della tassa automobilistica ed evitando ritardi o dimenticanze.

Il servizio, denominato “Domicilia il bollo”, è accessibile online attraverso il portale Tassa Auto Piemonte, utilizzando credenziali digitali come Spid, Cie o Cns. Tra i principali vantaggi, oltre alla comodità del pagamento automatico, è prevista una riduzione del 5% sull’importo del bollo. Resta invece applicata una commissione bancaria pari a 1 euro per ogni operazione.

“Con la domiciliazione bancaria del bollo auto facciamo un passo concreto nella direzione di una Pubblica Amministrazione più semplice, moderna e vicina ai cittadini – dichiara Andrea Tronzano –. Ridurre del 5% il costo per chi sceglie il pagamento automatico significa premiare comportamenti virtuosi e favorire un rapporto più efficiente tra contribuente e istituzione”.

La misura è rivolta alle persone fisiche proprietarie di un massimo di dieci veicoli. Per aderire è necessario attivare il mandato di addebito almeno 60 giorni prima della scadenza del bollo. Sono esclusi dalla procedura, tra gli altri, i veicoli a noleggio o in leasing, quelli con oltre 30 anni di età e i ciclomotori.

La domiciliazione garantisce inoltre una maggiore tracciabilità dei pagamenti, con comunicazioni inviate sia prima dell’addebito sia a operazione completata.

Per attivare il servizio è necessario disporre di un’identità digitale, dei dati del veicolo e di un conto corrente (Iban) su cui effettuare l’addebito. La richiesta può essere effettuata esclusivamente online tramite il portale regionale dedicato, nell’ambito del percorso di digitalizzazione e semplificazione dei servizi pubblici promosso dalla Regione Piemonte.