Elezioni amministrative, Stefano Bellotti è l'unico candidato a Borgomezzavalle

È una corsa in solitaria quella di Stefano Bellotti, candidato sindaco per il comune di Borgomezzavalle in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il primo cittadino uscente del paese della Valle Antrona è infatti l’unico candidato per questa tornata elettorale e il suo unico sfidante sarà, dunque, il quorum: per essere eletto, dovrà recarsi alle urne almeno il 40% degli aventi diritto.

Bellotti si presenta alle urne con la lista “Per Borgomezzavalle”, con i candidati consiglieri comunali Raffaella Girlanda, Graziella Grossi, Maurizio Manoni, Maurizio Mantovani, Ivan Montagna, Marco Pedretti, Giancarlo Pidroni, Alberto Preioni, Fortunata Trapani, Giorgio Trisconi.

Gli elettori potranno esprimere il proprio voto apponendo una X sul simbolo della lista ed eventualmente esprimere una sola preferenza scrivendo il nome del candidato consigliere. Le urne saranno aperte dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 24 maggio e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 25 maggio.