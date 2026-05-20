Uniti per Villa diserta il consiglio comunale: "Atteggiamento irrispettoso"

Il gruppo di minoranza Uniti per Villa non parteciperà alla prossima seduta del consiglio comunale, in programma per venerdì 22 maggio a Villadossola. Lo annuncianocon una nota i consiglieri, nota nella quale spiegano le loro motivazioni:

“Lunedì 18 maggio, il capogruppo di Uniti per Villa Mauro Ferrari si reca in municipio. Oltre ad un’incombenza tecnica, chiede alla segreteria del comune se, a breve, sarà in programma una seduta del consiglio comunale. A tale richiesta viene risposto negativamente. Il capogruppo condivide tale informazione con i restanti componenti per eventuali impegni di ciascuno. Martedì 19 maggio, alle 10.39, giunge la convocazione del consiglio comunale per le 18.30 di venerdì 22 maggio. Alle 10.57 al capogruppo giunge la telefonata della presidente del consiglio comunale, Chiara Riganti. La presidente afferma che anche lei non era stata avvertita della convocazione del consiglio comunale. Aggiunge che il sindaco sarà assente perché impegnato all’estero. Inoltre, afferma che la convocazione si è resa necessaria perché alcune deliberazioni della giunta, contenenti “variazioni di bilancio” (che debbono essere ratificate dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla loro adozione da parte della giunta), non ci si è accorti che stavano per scadere. Ora, con tutta la buona volontà e disponibilità, i quattro consiglieri di Uniti per Villa, oltre ad avere difficoltà nel garantire la presenza per impegni di lavoro, familiari e di salute, confermano che non parteciperanno comunque alla seduta consiliare per l’atteggiamento irrispettoso e, per taluni aspetti, grottesco messo in atto dall’amministrazione Toscani”.