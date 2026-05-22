Amministrative, a Macugnaga sfida tra Candiani e Gaiardelli

Sono Stefano Candiani e Francesco Gaiardelli i candidati alla carica di sindaco nel comune di Macugnaga alle elezioni amminstrative del 24 e 25 maggio. I cittadini del comune ai piedi del Monte Rosa sono infatti chiamati alle urne per l’elezione del nuovo primo cittadino in seguito alle dimissioni dell’ex sindaco Alessandro Bonacci e il successivo periodo di commissariamento.

La lista numero 1 è quella guidata da Stefano Candiani, deputato della Lega , ex senatore ed ex sindaco di Tradate (Varese). La sua lista è “Macugnaga unita - Stefano Candiani sindaco”. Con lui i candidati consiglieri comunali Maria Azzurra Ionghi, Natalia Sibilia, Marco Borghi, Paolo Gramatica, Silvano Lenzi, Mattia Marone, Alberto Pala, Luca Portalupi, Maurizio Vittone, Andrea Vola.

Con il contrassegno numero 2, invece, la lista di Francesco Gaiardelli, attuale presidente del Distretto turistico dei laghi e delle valli dell’Ossola. Nella lista “Insieme per Macugnaga” i candidati consiglieri Mauro Corsi, Marco Galli, Vincenzo Gravina, Stefano Lavezzo, Daniela Oberoffer, Alberto Pirrone, Vincenzo Talarico, Davide Titoli, Andrea Vittore.

Gli elettori potranno esprimere il proprio voto apponendo una X sul simbolo della lista ed eventualmente esprimere una sola preferenza scrivendo il nome del candidato consigliere. Le urne saranno aperte dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 24 maggio e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 25 maggio.