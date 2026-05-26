Asl Vco, la dottoressa Alessandra Casati è il nuovo direttore del dipartimento materno-infantile

La direzione generale dell’Asl Vco ha conferito alla dottoressa Alessandra Casati, direttore della struttura organizzativa complessa di pediatria, l’incarico triennale di direttore del dipartimento materno-infantile. La nomina è giunta a seguito di valutazione comparata delle candidature presentate dai direttori delle strutture complesse aggregate al cipartimento.

Contestualmente, alla dottoressa Casati è stato conferito l’incarico temporaneo, a partire dal 1° maggio, della responsabilità organizzativa e gestionale nelle more dell’espletamento delle procedure previste per la copertura del posto di direttore della Soc di ostetricia e ginecologia.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Alla dottoressa Casati vanno i miei più calorosi auguri di buon lavoro. Conoscendo da tempo la sua straordinaria dedizione e competenza, abbiamo la certezza che saprà guidare il dipartimento con professionalità, consolidando l'integrazione tra ospedale e territorio e offrendo alle famiglie del Vco la qualità che meritano”.