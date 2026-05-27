GEO e SEO tecnica nel 2026: come farsi citare da ChatGPT, Perplexity e Google AI Overview

Negli ultimi diciotto mesi ho visto cambiare la SEO piÃÂ¹ di quanto fosse cambiata nei dieci anni precedenti. Non perchÃÂ© siano arrivati nuovi algoritmi o aggiornamenti rivoluzionari di Google, ma perchÃÂ© si ÃÂ¨ aperto un fronte completamente nuovo: quello dei motori di ricerca generativi. ChatGPT, Perplexity, Google AI Overview, Gemini, Claude. Strumenti che non restituiscono piÃÂ¹ dieci link blu, ma una risposta sintetica costruita pescando da fonti che il modello considera autorevoli.

Per chi fa il mio lavoro la domanda ÃÂ¨ diventata una sola: come farsi scegliere come fonte? ÃÂ esattamente la domanda che mi pongono i clienti quando ci sediamo a un tavolo, ed ÃÂ¨ la stessa domanda che ho dovuto pormi io, da SEO tecnico, per riadattare il mio metodo. In questo articolo provo a raccontare cosa funziona davvero, basandomi su quello che osservo nei progetti che seguo e mostrando alcuni casi concreti.

Cosa ÃÂ¨ cambiato nella ricerca tra 2024 e 2026

Il fenomeno ÃÂ¨ misurabile. Nei progetti informativi che monitoro, il click-through rate medio sulle query informazionali ÃÂ¨ crollato in modo consistente da quando le AI Overview di Google sono state estese in modo stabile alla SERP italiana. Una query come "cos'ÃÂ¨ la GEO" oggi viene risolta dall'utente direttamente nel box generato da Google, senza che debba cliccare su nessun risultato. ÃÂ un fenomeno che ha colpito in modo trasversale guide, glossari, FAQ, tutorial: tutto ciÃÂ² che si esauriva in una risposta breve e ben formattata.

In parallelo ÃÂ¨ emerso un secondo fenomeno, meno discusso ma piÃÂ¹ interessante. I siti che vengono citati come fonte dentro le AI Overview, o dentro le risposte di ChatGPT e Perplexity, ricevono un traffico diverso: meno volume in valore assoluto, ma qualitÃÂ di lead molto piÃÂ¹ alta. Sono utenti che hanno giÃÂ letto una sintesi, hanno individuato il brand citato come autorevole sul tema e arrivano sul sito con un'intenzione molto piÃÂ¹ precisa. Lo vedo chiaramente nei tracciamenti: tempo di permanenza superiore, tasso di conversione che in alcuni progetti ÃÂ¨ il doppio rispetto al traffico organico tradizionale.

La conseguenza pratica ÃÂ¨ che la mappa del valore si ÃÂ¨ ridisegnata. Il traffico secco non ÃÂ¨ piÃÂ¹ la metrica regina. Lo ÃÂ¨ la citabilitÃÂ : la capacitÃÂ di un sito di essere riconosciuto come fonte affidabile dai motori generativi e, di riflesso, dagli stessi algoritmi tradizionali di Google che pesano sempre di piÃÂ¹ i segnali di autorevolezza tematica.

GEO non ÃÂ¨ una nuova SEO, ÃÂ¨ un livello in piÃÂ¹

Sento ripetere spesso che la GEO sostituirÃÂ la SEO. ÃÂ un'affermazione che semplifica un fenomeno piÃÂ¹ sottile. La Generative Engine Optimization non sostituisce nulla: si appoggia su quello che la SEO ha costruito negli ultimi vent'anni e aggiunge un livello di ragionamento sulle modalitÃÂ con cui i Large Language Model selezionano, comprendono e citano un contenuto.

Un sito che non ÃÂ¨ ben crawlabile da Googlebot non viene indicizzato. Un sito che non ÃÂ¨ ben crawlabile dai bot dei modelli generativi non entra nel pool di fonti citabili. Uno che non ha una buona struttura semantica fatica a posizionarsi su Google. Un pagina web che non ha una struttura semantica leggibile in modo lineare fatica a essere parsata correttamente da un LLM. I principi sono diversi nei dettagli, ma la logica di fondo ÃÂ¨ la stessa: dare al motore le condizioni migliori per capire chi sei, cosa sai e perchÃÂ© sei una fonte attendibile sull'argomento.

Nota: nel mio metodo non separo mai SEO tradizionale e GEO. Le tratto come due livelli dello stesso lavoro, dove il primo ÃÂ¨ prerequisito del secondo. Non ho mai visto un sito mal ottimizzato sul piano tecnico riuscire a posizionarsi bene nei motori generativi.

I segnali che i motori generativi usano per scegliere le fonti

Nessun LLM ha pubblicato l'elenco esatto dei criteri con cui sceglie le fonti da citare. Ma osservando i risultati su decine di progetti, alcuni pattern emergono con regolaritÃÂ .

Autorevolezza tematica e densitÃÂ semantica

I motori generativi privilegiano siti che hanno una copertura ampia e coerente su un argomento. Non bastano due o tre articoli ben scritti: serve un ecosistema di contenuti che dimostri profonditÃÂ tematica reale. Un sito che ha cinquanta pagine sulla "manutenzione dei camper" e tre articoli marginali su tutto il resto verrÃÂ considerato una fonte affidabile sul primo tema e ignorato sugli altri.

Struttura tecnica del contenuto e parsabilitÃÂ

I crawler dei modelli leggono il codice HTML in modo molto piÃÂ¹ letterale di Googlebot. Un sito caricato di JavaScript pesante, con contenuti renderizzati solo lato client, viene quasi sempre escluso dai dataset. Markup semantico pulito, gerarchia H1-H6 rispettata, dati strutturati validi: sono elementi che fanno la differenza tra essere letti e essere ignorati.

Citazioni esterne e segnali di fiducia

Un sito citato da fonti terze considerate autorevoli ha probabilitÃÂ molto piÃÂ¹ alte di essere a sua volta citato nelle risposte generative. Qui entra in gioco la dimensione della digital PR moderna: non piÃÂ¹ solo link building per Google, ma costruzione di una presenza distribuita sul web che renda il brand una entitÃÂ riconoscibile per i modelli di linguaggio.

Sette interventi tecnici per migliorare la citabilitÃÂ

Vengo al concreto. Negli ultimi due anni ho consolidato una serie di interventi che applico, con declinazioni diverse, sui progetti dei miei clienti. Non sono trucchi, sono lavoro tecnico fatto con criterio. Te li elenco in ordine di impatto secondo la mia esperienza.

Pubblicare e mantenere aggiornato il file llms.txt nella root del sito. ÃÂ un protocollo emergente che permette di indicare ai modelli generativi quali contenuti sono prioritari per il loro addestramento. Pochi lo hanno implementato, e questo ÃÂ¨ proprio il momento giusto per farlo. Verificare il comportamento dei bot generativi nei log server. GPTBot, PerplexityBot, ClaudeBot, Google-Extended: vanno controllati uno per uno per assicurarsi che accedano correttamente al sito e che il robots.txt non li blocchi inavvertitamente. Rinforzare i dati strutturati Schema.org. Article, Author, Organization: ogni tipo di markup aiuta i modelli a estrarre informazioni discrete dal contenuto e ad attribuirle correttamente. Ottimizzare i passaggi citabili. Frasi autoportanti, definizioni chiare, dati numerici contestualizzati. I modelli citano spesso porzioni brevi e cristalline: scriverle pensando a questo aspetto migliora le probabilitÃÂ di essere ripresi. Costruire entitÃÂ riconoscibili. Pagina autore ben strutturata, profilo aziendale coerente su Wikipedia (dove possibile), Wikidata, Crunchbase, LinkedIn. I modelli costruiscono mappe di entitÃÂ e premiano chi ÃÂ¨ ben mappato. Internal linking come trasmissione di autoritÃÂ tematica. Una struttura di link interna che converge su pagine pilastro segnala al modello quali sono i nodi centrali del tuo sapere sul tema. Gestire la query-fanout. I modelli scompongono le domande complesse in sotto-domande. Coprire tutte le sotto-domande di un cluster aumenta in modo significativo le probabilitÃÂ di essere citati su almeno una di queste.

Cosa funziona davvero: tre esempi dai miei progetti

Voglio uscire dalla teoria con tre casi concreti tra quelli che seguo, raccontati senza nomi commerciali ma con i pattern reali che ho osservato. Sono progetti diversi per settore e dimensione, e proprio per questo dicono molto su come la GEO funziona in contesti differenti.

Il primo ÃÂ¨ un e-commerce di accessori e ricambi per camper con sede in Toscana. Quando ho iniziato a lavorare sul progetto, il sito performava giÃÂ discretamente sulla SEO tradizionale, ma era completamente assente dai motori generativi. Ho costruito una strategia in cui, accanto al lavoro classico di ottimizzazione on-page e link building, ho sviluppato una campagna parallela di menzioni e citazioni mirata a rendere il dominio riconoscibile per i modelli. Dopo circa diciotto mesi il sito ÃÂ¨ citato regolarmente da ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude come uno dei riferimenti italiani del settore. Il fatturato ÃÂ¨ raddoppiato in due anni, il traffico organico ÃÂ¨ cresciuto di quasi tre volte, e il brand ha iniziato a vendere anche all'estero in mercati come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La parte interessante ÃÂ¨ che molte di quelle vendite internazionali arrivano da utenti che hanno scoperto il brand attraverso una risposta generativa, non attraverso una SERP tradizionale.

Il secondo caso ÃÂ¨ una piattaforma di formazione online calabrese con alcune sedi fisiche. L'obiettivo era aumentare le iscrizioni ai corsi e la brand awareness in un settore molto competitivo. Ho lavorato sulla riprogettazione del sito da zero in ottica SEO, ho costruito un piano di contenuti che copriva in modo sistematico tutte le sotto-domande dei potenziali studenti e, dopo circa tre anni dal lancio, ho integrato una campagna di menzioni dedicata a rafforzare la presenza sui modelli generativi. Oggi Gemini e ChatGPT citano sempre piÃÂ¹ spesso questa piattaforma come una delle piÃÂ¹ affidabili in Italia per la formazione a distanza. Risultato concreto: una media costante di venticinque richieste di iscrizione alla settimana, gran parte delle quali arrivate dopo una ricerca informativa che l'utente ha iniziato proprio su un LLM.

Il terzo ÃÂ¨ il caso piÃÂ¹ sottostimato e, in un certo senso, il piÃÂ¹ istruttivo: una piccola azienda di infissi della mia cittÃÂ con un budget contenuto. Qui non c'era margine per grandi operazioni di digital PR su scala nazionale, ma ho applicato la stessa logica in versione locale, lavorando su un sito tecnicamente impeccabile, contenuti che coprono in modo capillare le domande del cliente tipo, dati strutturati locali e un piano editoriale costante. In sei mesi siamo passati a oltre quindici richieste di preventivo a settimana con un budget Google Ads di venti euro al giorno. Quando l'utente cerca "preventivo infissi" nella sua zona dentro un assistente generativo, l'azienda compare tra le opzioni suggerite. Questo ÃÂ¨ l'esempio che porto sempre per spiegare ai clienti piÃÂ¹ piccoli che la GEO non ÃÂ¨ un gioco per soli enterprise.

In tutti e tre i casi l'impostazione ÃÂ¨ la stessa: SEO tecnica solidissima alla base, contenuti progettati con cura semantica, campagne off-page mirate alla costruzione di entitÃÂ riconoscibili. ÃÂ in questo equilibrio che si gioca la metodologia GEO che applico ai miei clienti, costruita unendo rigore tecnico e visione editoriale di lungo periodo.

Gli errori che vedo piÃÂ¹ spesso nei progetti che non vengono citati

Se i pattern del successo si ripetono, anche quelli del fallimento hanno una loro coerenza. Negli audit GEO che faccio ogni mese su siti di nuovi clienti o di prospect ritrovo quasi sempre lo stesso mix di problemi.

Il primo errore ÃÂ¨ una dispersione tematica eccessiva. Siti che parlano di tutto e di niente, con categorie eterogenee e nessun nucleo forte di autorevolezza. I modelli non sanno per cosa devono citarli, e quindi non li citano per nulla. La cura ÃÂ¨ dolorosa ma necessaria: scegliere il proprio territorio di competenza e potare quello che non serve.

Il secondo errore ÃÂ¨ il rendering JavaScript non gestito. Siti costruiti con framework moderni che funzionano benissimo per gli utenti ma sono opachi per i crawler dei modelli. Qui non ci sono scorciatoie: o si implementa un server-side rendering serio, o si rinuncia a gran parte del potenziale di citazione.

Il terzo errore ÃÂ¨ la assenza di una autorevolezza esterna costruita. Siti che si auto-promuovono ma che non hanno mai investito in digital PR, comunicati stampa, partnership editoriali. I modelli pesano i segnali esterni piÃÂ¹ di quanto si pensi, e un sito isolato non viene mai considerato fonte primaria.

Il quarto errore ÃÂ¨ il piÃÂ¹ sottile: scrivere contenuti pensati solo per gli umani che leggono in modo non lineare. Lunghi preamboli, paragrafi che girano intorno al concetto prima di arrivarci, mancanza di frasi-sintesi. I modelli amano la chiarezza concettuale: contenuti scritti con un occhio anche alla parsabilitÃÂ funzionano meglio.

La SEO tecnica resta il fondamento di tutto

Vorrei chiudere riportando il discorso a una veritÃÂ che, a volte, viene dimenticata nell'entusiasmo per il nuovo. La GEO senza una base di SEO tecnica solida ÃÂ¨ una promessa vuota. Ogni intervento avanzato sull'ottimizzazione per i motori generativi presuppone un sito che si carica velocemente, che ha una struttura URL coerente, dati strutturati validi, internal linking ragionato, una gestione corretta dei canonical e dei redirect.

I clienti che ottengono i risultati migliori sono quelli che hanno accettato di lavorare in modo serio sulla parte ingegneristica del sito prima di chiedere di apparire dentro le risposte di ChatGPT. ÃÂ una veritÃÂ poco glamour, ma ÃÂ¨ la veritÃÂ del mestiere. La SEO tecnica non ÃÂ¨ morta, ÃÂ¨ il prerequisito implicito di tutto quello che oggi chiamiamo Generative Engine Optimization.

Chi nei prossimi due anni saprÃÂ tenere insieme questi due livelli, costruirÃÂ un patrimonio digitale che sopravviverÃÂ ai prossimi cambi di paradigma. Chi invece rincorrerÃÂ ogni novitÃÂ senza una base solida, finirÃÂ per ottenere risultati altalenanti e progetti fragili. Da consulente, il mio compito ÃÂ¨ soprattutto questo: tenere il timone dritto in un mare che cambia di continuo, distinguendo le mode dai veri spostamenti di valore.

Articolo a cura di Riccardo PellicanÃÂ², SEO Specialist e Consulente Google Ads dal 2011. Si occupa di consulenze in ambito SEO tecnica, GEO e advertising su Google Ads per aziende e liberi professionisti in tutta Italia.