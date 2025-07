Successo per l’edizione estiva del trail in Alta Val Formazza FOTO

Una giornata perfetta, in uno scenario mozzafiato come quello dell’Alta Val Formazza, ha fatto da cornice a una delle edizioni più emozionanti di sempre della But – Bettelmatt Ultra Trail. Grazie al meteo ideale, fresco e senza precipitazioni, i quasi 800 partenti – su 836 iscritti – hanno potuto dare il meglio lungo i tecnici e spettacolari percorsi del trail.

Un evento che conferma il suo respiro internazionale: gli atleti arrivavano da 15 Paesi diversi, tra cui Argentina, Austria, Ecuador, Francia, Germania, Irlanda, Moldavia, Nuova Zelanda, Perù, Repubblica Ceca, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ucraina e, naturalmente, Italia. Presenti anche runner provenienti da 13 regioni italiane, dal Piemonte alla Sardegna.

Bettelmatt Ultra Trail: dominio di Rinaldi e Canino

Nella distanza regina di 56 km per 3.436 m D+, a imporsi tra gli uomini è stato Stefano Rinaldi (Runaway Milano), che ha completato la gara in 6h23’14”, precedendo Tommaso Redaelli (Falchi Lecco, 6h40’09”) e Michael Dola (Team Kailas Fuga, 6h46’21”). Rinaldi ha dominato dall'inizio alla fine, transitando sempre per primo ai rilevamenti intermedi e tagliando il traguardo di Valdo da vincitore.

Tra le donne, netto successo per Raffaella Canino, al debutto sul percorso formazzino: la piemontese ha chiuso in 9h05’19”, davanti a Giulia Gabrielli (9h57’35”) e Nicoletta Rossetti (Castiglione Ossola), giunta terza con il tempo di 10h39’23”.

Bettelmatt Super Race: Borgialli imprendibile, Zuccollo vince al fotofinish

Nella BSR da 42 km e 2.745 m D+, il favorito Riccardo Borgialli (Sport Project VCO) ha mantenuto le attese, vincendo in 4h30’55”. Alle sue spalle Filiberto Vaira ( Valsesia, 4h49’26”) e Filippo Crippa Pegarun, 4h51’35”).

Gara tiratissima in campo femminile, dove Federica Zuccollo (Sport Project VCO / Salomon Italia) ha preceduto di pochi minuti Denise Zacco (Zena Runners): 5h29’06” contro 5h32’04”. Terza piazza per Sara Locatelli (Sport Project VCO), già vincitrice nel 2023, che ha chiuso in 5h58’49”.

Bettelmatt Race: Floriani e Termignoni sul gradino più alto

Dopo il secondo posto del 2023, Thomas Floriani (Sport Project VCO) si prende la rivincita e vince la BR da 24 km per 1.320 m D+, fermando il cronometro a 2h12’07”. Secondo Andrea Ricchi (Valbrevettola, 2h15’46”) e terzo Federico Mussi (Valsesia, 2h15’51”).

Tra le donne, splendido esordio e vittoria per Stefania Termignoni (Sport Project VCO), prima in 2h51’07”. Alle sue spalle Sara Ratti (Runaway Milano, 2h59’29”) e Monica Bordes, tornata alle gare dopo 15 anni, terza in 3h02’13”.

Mini Trail: Biazzetti e Margaroli i più veloci

Nella Bettelmatt Mini Trail (6 km, 200 m D+) si impongono Niccolò Biazzetti in 27’47”, davanti a Isaia Guidetti e Stefano Bellantonio, e Stefania Margaroli in 39’57”, su Ombretta Bellorini e Valentina Collovà.

Nella categoria Under 12, vittorie per Martino Aleotti (su Francesco Minetti e Manuel Ghensi) e per Ginevra Gasparetto (davanti a Gaia Cerini e Maddalena Matricaridi).

Bilancio positivo per Formazza Event

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori di Formazza Event, che hanno ricevuto apprezzamenti da atleti e accompagnatori per l’accoglienza, la logistica e la cura dei tracciati. Una manifestazione che si conferma non solo appuntamento sportivo di rilievo, ma anche evento capace di valorizzare un territorio unico come la Val Formazza.