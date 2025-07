Presto l'apertura dello skatepark comunale

Sarà discusso e approvato nel prossimo Consiglio comunale del 18 luglio il regolamento per l’accesso e l’utilizzo dello skatepark comunale di Domodossola, situato in Piazzale dello Sport. Un passaggio formale che segue una serie di atti amministrativi e lavori finanziati anche grazie al Pnrr, con l’obiettivo di dotare la città di un’area dedicata allo sport giovanile e alla socializzazione ma che possa essere fruita in maniera regolamentata.



La struttura, realizzata come opera accessoria nell’ambito del progetto di messa in sicurezza e riqualificazione delle aree esterne degli impianti sportivi, è stata ultimata nel dicembre 2024 e rappresenta una novità significativa per l’offerta sportiva cittadina.



Il regolamento, che è stato licenziato dalle commissioni consiliari competenti, stabilisce norme chiare per un utilizzo sicuro e corretto. L’accesso sarà gratuito e riservato esclusivamente a chi pratica lo skateboard: sono vietati altri mezzi come Bmx, monopattini, rollerblade o mezzi elettrici. All’interno dell’area sarà possibile accedere solo con lo skate, lasciando zaini, borse o altri oggetti all’esterno.



Per motivi di sicurezza, non sarà permessa la sosta di animali o spettatori all’interno dello skatepark e l’affluenza massima sarà limitata a 12 persone contemporaneamente. L’impianto seguirà gli orari del Centro Sportivo Comunale, con chiusura in caso di pioggia, neve o ghiaccio. Eventuali modifiche agli orari o sospensioni d’uso potranno avvenire in occasione di eventi o per manutenzioni programmate.



Non è previsto personale di sorveglianza: l’ingresso avverrà sotto la responsabilità personale degli utenti, e i minori di 14 anni potranno accedere solo se accompagnati da un adulto. Incidenti, infortuni o furti legati all’uso improprio della struttura non saranno di responsabilità del Comune.



La delibera comunale sottolinea l’intento dell’Amministrazione di creare un luogo sicuro di aggregazione giovanile, favorendo la socializzazione e la pratica sportiva all’aria aperta. Con l’approvazione del regolamento, lo skatepark potrà finalmente aprire i battenti, offrendo a giovani e appassionati uno spazio moderno e regolamentato dove allenarsi, divertirsi e condividere una passione.