Cultura in Piemonte, accordo tra Regione e Fondazione CRT: finanziati tutti i progetti idonei

Un’intesa tra Regione Piemonte e Fondazione CRT permetterà di finanziare tutti i progetti risultati idonei nei bandi triennali della cultura per il biennio 2026-2027. L’accordo consentirà di ampliare il numero delle realtà sostenute sul territorio, dando continuità alle attività culturali piemontesi.

Grazie all’impegno congiunto tra Regione Piemonte e Fondazione CRT saranno infatti reperiti i 3,6 milioni di euro necessari allo scorrimento completo delle graduatorie. La metà delle risorse sarà messa a disposizione dalla Fondazione CRT nell’ambito del Protocollo di collaborazione già attivo con la Regione.

Con questo intervento saliranno a 356 le realtà culturali finanziate in Piemonte, 70 in più rispetto al precedente triennio.

Come emerso anche durante il Tavolo della cultura del 15 maggio scorso, nonostante l’aumento della dotazione economica dei bandi 2025-2027 — passata da 8 a 8,3 milioni di euro — non era stato possibile coprire immediatamente tutte le richieste ammissibili. A incidere sono stati sia l’aumento dei soggetti partecipanti sia il maggior valore medio dei contributi assegnati.

“Ringraziamo la Fondazione CRT per il supporto sinergico e prezioso, frutto di una collaborazione consolidata nel tempo. Oggi manteniamo un impegno assunto di fronte al Consiglio regionale e alle realtà culturali del nostro Piemonte portando a oltre 10 milioni di euro lo stanziamento previsto per i bandi triennali della cultura, 2 milioni in più rispetto al triennio precedente”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.

“La nostra ferma volontà è quella di dare continuità ai tantissimi soggetti ammissibili, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo le realtà che rendono vivo il comparto culturale”, aggiungono.

Soddisfazione anche da parte della presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi: “L’incremento delle risorse messo in campo rappresenta un segnale concreto di attenzione e responsabilità verso il sistema culturale e sociale del nostro territorio”.

Per quanto riguarda il cronoprogramma amministrativo, l’obiettivo condiviso con il Tavolo della cultura è di concludere entro luglio l’assegnazione dei contributi ai soggetti già finanziati, mentre entro ottobre saranno definite le procedure per le realtà che beneficeranno dello scorrimento delle graduatorie.