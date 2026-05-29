Piccola Industria Piemonte, una novarese nella squadra di vertice per il mandato 2026-2030

C’è anche il Novarese nella nuova squadra di vertice della Piccola Industria di Confindustria Piemonte. Nel corso del Comitato Regionale è stata infatti ratificata la nomina del nuovo Comitato di Presidenza per il quadriennio 2026-2030, guidato dal presidente Filippo Sertorio.

Tra i cinque vicepresidenti chiamati ad affiancare Sertorio figura Alessandra Barberis, espressione di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, che rappresenterà il territorio all’interno del nuovo organismo regionale dedicato alle piccole e medie imprese.

La nuova squadra di presidenza sarà composta, oltre che da Barberis, da Gianluca Giordano dell’Unione Industriale della Provincia di Asti, Massimo Lomen di Confindustria Canavese, Marco Piccolo dell’Unione Industriali Torino e Giorgio Proglio di Confindustria Cuneo.

Per il sistema produttivo novarese si tratta di una presenza significativa in un organismo chiamato a confrontarsi con alcune delle principali sfide che interessano il tessuto delle Pmi piemontesi, tra innovazione, competitività e trasformazioni economiche.

Nel delineare le priorità del nuovo mandato, il presidente Filippo Sertorio ha indicato i temi su cui la nuova presidenza concentrerà il proprio lavoro: credito e finanza, ricerca e innovazione, internazionalizzazione, industria del turismo, gestione delle emergenze attraverso il progetto nazionale Pge e sostenibilità secondo i criteri Esg – Environmental, Social e Governance.

"Con la nuova squadra di Presidenza intendiamo avviare un aperto confronto su temi fondamentali per la crescita delle Piccole e Medie Imprese piemontesi – ha sottolineato Sertorio – individuando opportunità e soluzioni in un contesto storico complesso e caratterizzato da cambiamenti molto rapidi".

Nel corso della stessa riunione è stata inoltre affidata ad Alessandra Aglietta dell’Unione Industriale Biellese la delega all’organizzazione del Pmiday, mentre Massimo Lomen è stato eletto componente del Consiglio Centrale di Piccola Industria di Confindustria per il completamento del mandato 2026-2029.

Per il Novarese, la nomina di Alessandra Barberis rafforza il ruolo di Confindustria Novara Vercelli Valsesia nel panorama industriale regionale, portando la voce delle imprese del territorio all’interno delle strategie che guideranno la Piccola Industria piemontese nei prossimi anni.