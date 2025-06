Vigili del Fuoco, concluso il corso sperimentale per operatori di sala

Si è concluso venerdì pomeriggio al comando del Verbano-Cusio-Ossola un corso di formazione sperimentale di sala operativa, della durata di due settimane, destinato a 22 vigili del fuoco provenienti da tutto il Piemonte.

La peculiarità del corso "sperimentale" è quella di affiancare allo studio dei software e delle procedure di sala operativa in uso alle sale operative dei vigili del fuoco, alcune tecniche di comunicazione, utili per migliorare l'efficienza nella trasmissione delle informazioni nelle chiamate di soccorso. Per ottenere questo risultato si sono alternati formatori di alto profilo, provenienti da tutto il Piemonte, nonché un esperto in tecniche di comunicazione proveniente dalla Direzione Centrale per la Formazione. Hanno inoltre fatto un intervento rappresentanti del Nue 112 e del Suem 118.

Il corso è stato superato con profitto da tutti e 22 i discenti, ed è stato motivo di orgoglio da parte di tutto il Comando del Verbano-Cusio-Ossola.