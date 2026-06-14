Matteo Faggioni è il nuovo direttore generale di Enaip Piemonte

Enaip Piemonte, ente di formazione professionale tra i più radicati e attivi sul territorio piemontese, annuncia la nomina di Matteo Faggioni a nuovo direttore generale. Faggioni subentra a Sergio Pugliano, che dopo 47 anni di attività all'interno dell'organizzazione lascia la guida dell'ente.

Sergio Pugliano ha trascorso l'intera carriera professionale in Enaip Piemonte, ricoprendo nel corso degli anni ruoli di crescente responsabilità. Tra gli incarichi più significativi, quello di direttore delle risorse umane, attraverso il quale ha contribuito in modo determinante alla valorizzazione del capitale umano dell'ente e al rafforzamento della sua identità organizzativa. Negli ultimi anni ha ricoperto la carica di direttore generale, guidando Enaip Piemonte con competenza e visione in una fase di profonda trasformazione del sistema formativo regionale e nazionale.

Matteo Faggioni, laureato in psicologia, in Enaip Piemonte da più di 20 anni, assume la direzione generale portando con sé una solida esperienza manageriale e una profonda conoscenza del sistema della formazione professionale. È attualmente presidente di Forma Piemonte, l'associazione che riunisce gli enti di formazione professionale accreditati dalla regione Piemonte, carica che gli ha consentito di svolgere un ruolo attivo nel dialogo istituzionale e nello sviluppo delle politiche formative regionali.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza di entrare in una realtà di grande valore — dichiara Matteo Faggioni —. Enaip Piemonte ha una storia straordinaria e una presenza capillare sul territorio. Il mio impegno sarà quello di costruire sul lavoro fatto, guardando con coraggio alle sfide che il mondo della formazione professionale ci pone ogni giorno”.

Enaip Piemonte opera da oltre sessant'anni nel campo della formazione professionale, con una rete di 17 centri formativi distribuiti su tutto il territorio regionale. L'ente offre percorsi di istruzione e formazione professionale rivolti a giovani, adulti e imprese, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo, lo sviluppo delle competenze e l'inclusione sociale. In uno scenario caratterizzato dalle rapide trasformazioni del mercato del lavoro e dall'innovazione tecnologica, Enaip Piemonte conferma il proprio ruolo di riferimento per la crescita delle persone e dei territori.