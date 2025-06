Doppio appuntamento con i concerti estivi della Filarmonica di Villadossola

Torna l’ormai immancabile appuntamento con i concerti estivi della Filarmonica di Villadossola. Sono due le serate che vedranno protagonista l’ensemble diretto dal maestro Riccardo Armari: doppia replica, a Beura Cardezza e Villadossola, del concerto dal titolo “La mia banda suona il rock”, con la partecipazione di Maurino Dellacqua.

Il primo è in programma venerdì 20 giugno alle 21.00 nella piazza della chiesa di Cuzzego; in caso di maltempo l’evento sarà annullato. Il secondo concerto si tiene invece venerdì 27 giugno, sempre alle 21.00, presso la sede della Filarmonica di Villadossola; in caso di maltempo ci si sposterà nella sede museale.