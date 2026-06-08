Piemonte, cresce la quota di acquirenti giovani: nel 2025 oltre il 31% ha tra 18 e 34 anni

In Piemonte continua a crescere la presenza di acquirenti giovani nel mercato immobiliare. È quanto emerge dall’analisi 2025 dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa Group, che ha esaminato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive sul territorio regionale.

Nel complesso, l’81,1% delle transazioni riguarda l’acquisto della prima casa, mentre il 14,7% è legato a investimenti e il 4,1% a seconde case vacanza. Un quadro sostanzialmente stabile rispetto al 2024, che conferma la centralità dell’abitazione principale nelle scelte delle famiglie piemontesi.

Dal punto di vista socio-demografico, il 63,3% degli acquirenti è composto da coppie e nuclei familiari, mentre i single rappresentano il 36,7%, in lieve crescita rispetto all’anno precedente. Particolarmente significativo il dato anagrafico: il 31,2% degli acquirenti ha tra i 18 e i 34 anni, in aumento rispetto al 28,8% del 2024. Seguono le fasce 35-44 anni, che rappresentano il 22,7% del totale.

Resta stabile la presenza di acquirenti stranieri, pari al 13,3% delle compravendite. Le tipologie immobiliari più richieste sono le soluzioni indipendenti e semindipendenti (27,8%) e i trilocali (25,6%), segno di una domanda orientata verso abitazioni funzionali e adatte alla vita familiare.

Sul fronte dei venditori, il 47,7% ha ceduto l’immobile per esigenze di liquidità, il 41,1% per migliorare la qualità abitativa e l’11,2% per trasferimenti in un’altra zona o città. A vendere sono soprattutto famiglie (64,6%) e, nel 37,1% dei casi, persone con più di 65 anni.

Analizzando i capoluoghi piemontesi emergono alcune specificità. A Torino cresce la quota di acquisti per investimento, che passa dal 21% al 22,8%. A Novara si registra invece la percentuale più alta di vendite motivate dal miglioramento della qualità abitativa, a conferma di un mercato dinamico e orientato alla sostituzione della prima casa.

Tra le città con acquirenti più giovani spiccano Novara, Alessandria e Torino, dove la quota di under 35 supera livelli significativi. Proprio in questi centri si osserva anche una maggiore incidenza di venditori single.

Per quanto riguarda le tipologie immobiliari, i trilocali risultano prevalenti ad Asti, Novara e Vercelli, mentre ad Alessandria si affermano i quadrilocali. A Torino, invece, dominano bilocali (36,9%) e trilocali (36,1%), con una domanda molto polarizzata sulle metrature medie.

Infine, in quasi tutti i capoluoghi la fascia di venditori più attiva resta quella over 65, con l’eccezione di Novara, dove prevalgono le fasce più giovani e intermedie (35-44 e 45-54 anni).