Isahe, il prezioso alleato della Guardia di Finanza contro la valuta illegale FOTO

Sono solo due i cash-dog che operano in Piemonte. Uno è ancora impegnato nei corsi di addestramento, mentre quello operativo è da alcuni anni di stanza alla caserma delle Fiamme Gialle di piazza Chavez, a Domodossola.

E’ il cane che ad inizio maggio, a Vercelli, in un’operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza, ha contribuito a sequestrare oltre 135mila euro, ritenuti profitto dei reati di peculato, riciclaggio e autoriciclaggio contestati a tre persone. Smascherando un’associazione attiva nell’organizzazione di eventi per la raccolta di fondi destinati anche al sostegno di strutture ospedaliere di rilievo nazionale impegnate nella cura di bambini affetti da malattie oncologiche.

Isahe – questo il nome del cane, che ha sette anni – è dunque in forza alla Guardia di Finanza ossolana, anche se viene spesso ‘prestato’ a Polizia e carabinieri del Vco e di altre province piemontesi per le operazioni che richiedono l’aiuto di un cane il cui fiuto è capace di riconoscere il tipico odore delle banconote.

Nella foto delle banconone sminuzzate e compresse utilizzate per l'addestramento dei cani antivaluta

Grazie alla disponibilità della Guardia di Finanza ossolana, dopo l'operazione di Vercelli, abbiamo voluto ‘conoscere’ questo prezioso servitore dello Stato che solo nel 2026 ha scoperto non solo circa 400 mila euro ‘illegali’, anche droga come cocaina ed eroina. Perché il bel pastore tedesco grigione, oltre ad annusare denaro, riesce a ‘sentire’ anche la droga. Grazie a Isahe, la Compagnia di Domodossola nel 2026 ne ha sequestrata quasi un chilo, a cui vanno aggiungere i 2 chili e mezzo del 2025.

Isahe è a Domodossola dal 12 maggio 2021 e opera con i due cinofili della Compagnia di piazza Chavez: il brigadiere capo qualifica speciale Giordano Buccarella e il finanziare scelto Alessandro Sardina. ‘’Coppie’’ affiatate che traggono il meglio proprio da questo stretto legame frutto della collaborazione giornalira. Il pastore tedesco ha fatto la ‘scuola’ al Centro di Allevamento e Addestramento Cinofilo che la Guardia di Finanza ha a Castiglione del Lago (Perugia).

‘’Il cane opera regolarmente sui treni da e verso la Svizzera, in stazione, a Ponte Ribellasaca, allo scalo di Domo 2 e con il 117’’ spiega il capitano Matteo Trovero, da quasi un anno comandante la Compagnia di Domodossola.

Una vera ‘punta di diamante’ delle Fiamme Gialle ossolane e, come detto, un vero unicum in tutto il Piemonte.