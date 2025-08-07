Pastasciutta Antifascista: donato l'intero incasso a Emergency

La memoria e l’impegno civile si sono uniti alla solidarietà nel corso della serata del 25 luglio scorso, quando a Villadossola si è svolta la tradizionale “Pastasciutta Antifascista” promossa dal Comitato di Sezione A.n.p.i., in ricordo del gesto della Famiglia Cervi che nel 1943 festeggiò la caduta del fascismo offrendo un piatto di pasta a tutto il paese.

L’appuntamento si è tenuto presso La Lucciola, dove cittadini, volontari e simpatizzanti hanno risposto con entusiasmo, partecipando numerosi e contribuendo con generose offerte. Grazie al successo dell’iniziativa, l’intero incasso è stato donato a Emergency Ong Ets, l’organizzazione fondata da Gino Strada, da sempre impegnata nel portare cure gratuite e di qualità alle vittime di guerre, povertà ed emergenze.

A nome del Comitato Anpi di Villadossola, il presidente Daniele Fortin ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato.