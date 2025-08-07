"Musica in quota", Paolo Drigo in concerto all'Alpe Veglia

È in programma per sabato 9 agosto il prossimo appuntamento con la rassegna “Musica in quota”, che questa volta raggiunge l’Alpe Veglia per il concerto di Paolo Drigo, con un omaggio ai più grandi cantautori italiani. L’artista, con il suo pianoforte a coda, porta in scena un ricco repertorio che spazia dai brani intramontabili della musica italiana ai successi contemporanei.

Il concerto si svolge all’Alpe Veglia, negli ampi pascoli antistanti alle strutture dell’albergo Lepontino e del rifugio Cai Città di Arona, che potranno ospitare il pubblico per il pranzo al termine dell’evento (in alternativa pranzo al sacco).

La manifestazione prevede, come di consueto, un’escursione che porterà gli spettatori al luogo del concerto. Il ritrovo è fissato alle 9.00 al parcheggio di Ponte Campo, raggiungibile da San Domenico di Varzo. L’itinerario (Ponte Campo – Cappella del Groppallo – Alpe Veglia) di difficoltà E, prevede un tempo di percorrenza di un’ora e 45 minuti circa, con un dislivello di 440 metri. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.