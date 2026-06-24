Riparte il Treno dei Bimbi: grande partecipazione per il raduno degli ex ragazzi

Grande partecipazione, nel fine settimana, per la riapertura estiva del Treno dei Bimbi di Croveo. Il villaggio ha ospitato l’ultimo raduno degli ex ragazzi della Casa del Fanciullo, “Un raduno particolarmente sentito - racconta Germano Bacchetta in rappresentanza degli ex ragazzi -. Ci siamo ritrovati ancora una volta insieme, lasciando riaffiorare i ricordi e andando indietro nel tempo, mentre l’amicizia continua ad andare avanti”.

“Per questa occasione - prosegue Bacchetta - si è tornati a dormire sui quei mitici vagoni, proprio come una volta, in mezzo al bosco, dove l’atmosfera che si respirava era rigenerante e perfetta, il posto ideale per riposarsi un attimo e riflettere nell’immenso silenzio, che conserva ancora oggi quei ricordi indimenticabili che hanno lasciato un segno intangibile per tutto il gruppo presente”.

Sabato sera i volontari del Treno dei Bimbi hanno organizzato una grigliata, aperta anche al pubblico esterno, per festeggiare tutti insieme un’importante ricorrenza, il 60esimo anniversario di attività. “Quindi - sottolinea Bacchetta - il villaggio non si ferma: è realmente partito alla grande, la stagione estiva sarà gestita come sempre dai frati, per l’occasione da Padre Fausto Panepinto coadiuvato da un instancabile gruppo di volontari, che coordinerà le attività fino alla chiusura nei primi 15 giorni di settembre. Per chi ha vissuto l’esperienza del Treno, questo sessantesimo anniversario, rappresenta una realtà senza eguali, un presidio di educazione e incontro nel cuore della bellissima e affascinante Valle Antigorio. Questo villaggio non è affatto solo una struttura estiva, bensì un luogo che è memoria, infanzia e tantissima solidarietà, un esempio per tutti, un’eredità di generazioni, di volontari, che merita a tutti i costi di continuare a vivere, che i suoi binari possano portare ancora lontano per chi è stato, per chi ci sarà e per chi crede in questi sogni che hanno lasciato un’impronta profonda nel cuore”.