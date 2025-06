Il Lodobus arriva in Anzasca per un’estate di divertimento

Il lodobus, un autobus carico di giochi, farà tappa in Valle Anzasca tra la fine di luglio e il mese di agosto. Il servizio è offerto dal Ciss Ossola in collaborazione con i comuni della Valle Anzasca per stimolare la creatività e il divertimento all'aperto dei bambini e sarà attivo dalle 14 alle 17.

Le attrezzature saranno in uso gratuito sotto la sorveglianza dei genitori. La prima sosta sarà al campo sportivo di Ceppo Morelli il 23 luglio, poi il 30 il lodobus sarà a Macugnaga in piazza Staffa, il 6 agosto a Vanzone all'area feste, il 13 a Calasca in piazza Antrogna e infine il 20 agosto a Bannio. Nelle varie tappe ai bambini sarà offerta una merenda a cura delle associazioni locali.