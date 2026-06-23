Guardia di Finanza, 252° anniversario: nel bilancio 2025–2026 oltre un milione di interventi contro frodi ed evasione

In occasione del 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Corpo ha diffuso il bilancio operativo relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2026, che fotografa un’attività “a tutto campo” a tutela della legalità economico-finanziaria, delle imprese e dei cittadini.

Nel periodo di riferimento sono stati eseguiti circa 1 milione di interventi e circa 100 mila indagini, con un’azione capillare che ha interessato l’intero territorio nazionale e i principali ambiti sensibili dell’economia legale e dei flussi finanziari.

Lotta all’evasione fiscale e alle frodi

Il contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali resta uno dei pilastri dell’attività del Corpo. Sono state svolte oltre 15.800 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di circa 20.429 soggetti, con 223 arresti.

Le attività investigative hanno consentito il sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie per circa 4,7 miliardi di euro, oltre a un miliardo di euro di crediti d’imposta inesistenti legati in particolare ai settori edilizio ed energetico.

Parallelamente all’azione repressiva, la Guardia di Finanza ha svolto un’intensa attività preventiva: sono state avanzate oltre 5.400 proposte di cessazione di partite IVA e segnalati 2,4 miliardi di euro di crediti fiscali ritenuti non spettanti o inesistenti, per impedirne l’utilizzo in compensazione.

Nel contrasto all’evasione internazionale e ai fenomeni più sofisticati, l’attenzione si è concentrata su pianificazioni fiscali aggressive, cripto-asset e redditi non dichiarati, anche attraverso piattaforme digitali.

Sommerso economico e lavoro irregolare

Le attività ispettive hanno portato all’individuazione di 8.297 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e di 47.419 lavoratori in nero o irregolari, con l’emersione anche di casi di sfruttamento e irregolare esternalizzazione della manodopera.

Tutela della spesa pubblica e PNRR

Ampio spazio è dedicato alla tutela della spesa pubblica nazionale ed europea. Sono stati eseguiti 45.700 interventi su appalti, contributi, sanità, previdenza e fondi UE.

Particolare attenzione è stata riservata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 14.951 interventi hanno riguardato la verifica di crediti d’imposta, finanziamenti e corretta esecuzione delle opere pubbliche, per oltre 10,2 miliardi di euro.

Le frodi accertate nel comparto della spesa pubblica superano complessivamente 1,6 miliardi di euro, con oltre 3,1 miliardi di euro di danni erariali segnalati alla Corte dei conti e migliaia di soggetti denunciati o indagati.

Contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria

Sul fronte del contrasto alle organizzazioni criminali, il Corpo ha sviluppato 1.723 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, con 4.830 denunce e 273 arresti, e sequestri per oltre 688 milioni di euro.

L’attività contro il cybercrime ha portato a 7.217 interventi e al sequestro di criptovalute per oltre 114 milioni di euro.

Significativo anche il contrasto ai traffici illeciti: sequestrate oltre 43 tonnellate di stupefacenti, 1.426 tonnellate di tabacchi lavorati e numerosi opifici clandestini.

Nel settore della contraffazione e tutela del made in Italy, sono stati sequestrati oltre 900 milioni di prodotti non conformi o falsi, oltre a milioni di litri di bevande e migliaia di tonnellate di alimenti irregolari. Oscurati oltre 64 mila siti internet legati alla pirateria e alla vendita illegale.

Sicurezza, ordine pubblico e soccorso

La Guardia di Finanza ha garantito un ruolo centrale anche nei servizi di ordine pubblico e sicurezza, con oltre 163 mila giornate/uomo impiegate nel 2025 e oltre 76 mila nel 2026.

Importante il contributo nelle emergenze e nel soccorso: il Soccorso Alpino ha effettuato migliaia di interventi salvando migliaia di persone e operando anche in scenari complessi legati a calamità naturali, incendi e maltempo.

Nel contesto dei flussi migratori nel Mediterraneo, il dispositivo aeronavale ha intercettato oltre 41 mila persone nel periodo considerato, con attività di contrasto ai trafficanti e cooperazione internazionale rafforzata nei Paesi del Nord Africa.

Cooperazione internazionale e missioni

Il Corpo ha inoltre rafforzato la propria presenza all’estero con missioni di supporto e cooperazione in diversi Paesi, oltre a interventi umanitari e operazioni di trasporto sanitario e civile in contesti di crisi internazionale.

Cerimonia a Foggia

La cerimonia per il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza si terrà domani a Foggia, alla presenza delle autorità istituzionali, come momento celebrativo e di sintesi dell’impegno profuso dal Corpo nella tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese.