Villette, grande successo per Castelli in Aria FOTO

Un’edizione che viene archiviata come un grande successo. La strepitosa Gardi Hutter, la clown più celebre della Svizzera, ha chiuso il sipario della decima edizione di Castelli in Aria a Villette, con un pubblico numerosissimo, proveniente da ogni dove. Comune, Pro Loco e tanti volontari: tutto il paese si è messo in moto per organizzare al meglio l’evento.

“È stata un'edizione importante – commenta Sara Tadina, colei che in pratica ha inventato questa curiosa manifestazione che è destinata ad andare avanti con crescente interesse da parte del pubblico - che ci ha confermato il valore di dieci anni di lavoro attento, continuo, fatto con cura, passione e qualità. Un grande lavoro di squadra dei volontari che prima, durante e dopo il festival si adoperano per la riuscita della manifestazione, ognuno con le proprie competenze e conoscenze. Il paese ben curato, pulito, immerso nella natura per l'ennesima volta si è rivelato il luogo adatto per questo evento. Un grande ringraziamento agli artisti nazionali e internazionali che apprezzano il nostro festival per la sua semplicità, al pubblico curioso ma soprattutto ai volontari, agli sponsor, alle fondazioni e agli enti che rendono possibile tutto ciò”.

Due giorni molto intensi, questi di sabato 21 e domenica 22 giugno, con Castelli in Aria, il Festival degli artisti di strada, che ha riempito il paese di Villette con la gioia e la leggerezza dell’arte di strada, con protagonisti artisti italiani e internazionali. Ora si guarda già alla prossima edizione: appuntamento al 2026.