Musica in quota, secondo appuntamento all'Alpe Ad Vèl

Dopo l’apertura all’Alpe Prasca, la ventesima stagione di “Musica in quota” prosegue domenica 28 giugno all'Alpe Ad Vèl, nel territorio del comune di Caprezzo, all'interno del Parco Nazionale Val Grande. Una doppia festa perchè, oltre alla rassegna, a festeggiare i primi vent’anni di attività è anche la band protagonista della giornata, i Keily's Folk, che torneranno al festival per un concerto che promette di essere una celebrazione di una carriera inimitabile.

Per celebrarla è uscito il loro quinto album, “W la giga”. In questi primi vent’anni la formazione è cambiata, passando dal trio acustico al formato band di stampo rock con basso e batteria, pur mantenendo la matrice acustica con strumenti tipici del folk come violino, fisarmonica e chitarra; cambiamenti anche strettamente stilistici, passando da un genere più acustico e tradizionale all’attuale irish rock. Nel loro percorso musicale i Keily’s Folk hanno calcato i palchi dei più importanti festival a tema quali Celtica, Bundan, Brintaal, Fauryland, Insubria, Beltane, senza dimenticare le rassegne estive più generaliste, proprio come Musica in quota. La band è attualmente composta da Alice Visconti, voce e violino; Simone Menicacci, voce e chitarra; Franco Tonso, fisarmonica; Silvano Pasini, basso e cori; Diego Zanetto, batteria.

Come di consueto, per raggiungere i 930 metri di quota dell’alpeggio dove si svolgerà il concerto, il pubblico percorrerà un itinerario particolare nelle Terre di Mezzo, tra corti, terrazzamenti e boschi misti di latifoglie, antiche mulattiere e testimonianze di devozione popolare. Il sentiero attraversa l’abitato di Caprezzo per raggiungere prima la località Tremisino, poi Pont e infine l’Alpe Ad Vèl, nucleo costituito da molte baite ristrutturate e con una suggestiva vista sul lago Maggiore. Il percorso prevede un dislivello di 500 metri, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 50 minuti circa. Il ritrovo è in programma alle 9.00 presso la chiesa parrocchiale di Caprezzo. In caso di maltempo concerto ed escursione saranno annullati.