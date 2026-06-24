Crevola Art Trekking, le opere in mostra all'Ossola Outdoor Center

Sarà allestita dal 27 giugno al 27 luglio all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola la mostra che raccoglie le opere degli artisti protagonisti dell’edizione 2026 di “Crevola Art Trekking”. L’iniziativa, andata in scena lo scorso fine settimana e culminata con il concerto di “Musica in quota” all’Alpe Prasca, ha vito protagoniste le opere di diversi artisti locali, disseminate lungo il sentiero che collega Scezza e l’Alpe Prasca. Un sentiero che i molti partecipanti all’evento hanno percorso in un clima di totale immersione tra natura e arte.

Le opere potranno dunque essere ora ammirate nella galleria del centro commerciale, offrendo anche a chi non ha preso parte al trekking la possibilità di ammirarle e scoprirne le storie. Sabato 27 giugno alle 17.30, in occasione dell’apertura della mostra, un momento conviviale per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’iniziativa. Inoltre, è prevista la premiazione di tre opere, selezionate tra quelle esposte.