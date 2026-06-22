"Fili di tradizione": la Valle Antrona riscopre l'antica arte del ricamo

C’è un filo invisibile, eppure indistruttibile, che unisce le generazioni di donne della Valle Antrona. È un filo fatto di canapa, lino e seta, ma soprattutto di memoria, identità e profonda devozione. Custodito tra le pieghe del tempo e dei pesanti abiti tradizionali, l’antico sapere del ricamo e del merletto si appresta a rivivere in un importante appuntamento culturale volto a celebrare l’arte silenziosa che ha plasmato l’anima visiva della valle. Per rendere omaggio a questa preziosa eredità, martedì 23 giugno la Società Operaia di Montescheno ospita “Fili di tradizione in Valle Antrona: una storia di donne, costumi e ricami”.

La conferenza vedrà come relatrice Daniela Bertoldi, da anni impegnata nello studio, nella salvaguardia e nella divulgazione delle tradizioni tessili locali. Attraverso il suo racconto e la viva testimonianza delle sue ricerche, il pubblico sarà condotto in un viaggio affascinante per riscoprire il valore di un’arte che non deve essere considerata un semplice cimelio del passato, bensì una radice viva da cui ripartire.

Il programma ha inizio alle 18.00 con la prima parte della conferenza dedicata all’introduzione storica del costume e dell’arte del ricamo. Alle 19.15 apericena a buffet per tutti i partecipanti (a offerta libera) e alle 20.45 la seconda parte dell’incontro, che verte sull’approfondimento dei dettagli artistici dei costumi tradizionali e su un dibattito sul futuro e sulla trasmissione di questa antica sapienza artigiana.