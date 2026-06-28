But Gourmet a Riale, una giornata benefica per la Croce Rossa

La “But Gourmet” di Riale in programma sabato 4 luglio quest'anno sosterrà la Croce Rossa Italiana di Domodossola, in particolare il progetto di potenziamento del soccorso in montagna. I fondi raccolti durante l'evento gastronomico sui prati di Riale contribuiranno infatti all’acquisto di un nuovo mezzo off-road 4x4 destinato alle operazioni sanitarie in ambiente impervio. Si tratta di un veicolo attrezzato per interventi di emergenza anche in contesti difficili, identificato nell’Ineos Grenadier allestito per il soccorso sanitario, pensato per garantire maggiore rapidità e affidabilità nelle operazioni in quota e nelle aree più isolate.

“Da anni, But e Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola condividono gli stessi valori: vicinanza alle persone, attenzione alla comunità e impegno concreto verso il nostro territorio e le nostre montagne – spiegano gli organizzatori di But –. Un rapporto che affonda le sue radici in Valle Formazza, dove la Croce Rossa Italiana di Domodossola è presente con una propria unità territoriale, punto di riferimento fondamentale per residenti e visitatori. Abbiamo deciso di sostenere un importante progetto devolvendo il ricavato del pranzo benefico per contribuire all’acquisto di un nuovo e avanzato mezzo di soccorso off-road 4x4, l’Ineos Grenadier appositamente allestito e dedicato al soccorso sanitario, progettato per garantire operatività, affidabilità e rapidità di intervento anche negli scenari più impegnativi del territorio montano. Un contributo concreto che aiuterà a rafforzare la sicurezza di un territorio unico come quello della Valle Formazza e delle nostre montagne, permettendo ai soccorritori di raggiungere più rapidamente chi ha bisogno di assistenza”.

La giornata si aprirà con il pranzo, che proporrà un percorso gastronomico completo con antipasti, primi, secondi e dolci. Dal tardo pomeriggio, dalle 17 fino al tramonto, l’iniziativa proseguirà con un momento più informale aperto al pubblico, con pizza, cocktail e dj set.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 6924418.