Estate nel Borgo: successo per la serata di cabaret

E' stato un grande successo lo spettacolo di Gianluca Impastato giovedì 14 agosto in Piazza Mercato a Domodossola. L’evento gratuito, inserito nel programma di Estate nel Borgo, ha visto il comico milanese intrattenere il pubblico con “Sogno o son single”.

"È da tanto tempo che non vedevo la piazza così piena e siamo davvero contenti del successo di questo evento – commenta Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco di Domodossola – I cittadini hanno risposto con grande partecipazione, tante famiglie e ragazzi. Ringrazio ancora tutti gli esercenti e commercianti per la collaborazione e il Comune di Domodossola per il patrocinio economico, in particolare Chiara e Vincenzo che hanno curato la programmazione".

La rassegna Estate nel Borgo proseguirà giovedì 21 agosto con una serata dedicata ai giovani, organizzata dall’Associazione Karma, in concomitanza con il “fuori tutto” dei negozi aperti dalle 19.30 alla mezzanotte.