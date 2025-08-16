Trontano punta sui giovani: nasce la Consulta Giovanile

All'unanimità il consiglio comunale di Trontano ha approvato l'istituzione della consulta giovanile e il suo regolamento.

“Un passo importante per la partecipazione giovanile alla vita pubblica e per l'organizzazione di iniziative di promozione rivolte ai giovani “, ha spiegato il sindaco Renzo Viscardi presentando l'ordine del giorno. l’Amministrazione comunale ritiene di procedere all’istituzione di una Consulta Giovanile quale organo di partecipazione alla vita sociale e politica di Trontano e quale organo consultivo del Consiglio Comunale al quale i giovani possono presentare proposte e progetti inerenti le tematiche giovanili.

La consulta dei giovani sarà di supporto alle attività del Servizio Informagiovani e di consulenza per il Consiglio Comunale, sarà composta da giovani di età compresa tra i 7 e i 25 anni, residenti nel Comune di Trontano, oppure studenti presso Istituti cittadini o membri di associazioni con sede nel Comune.

A breve sarà pubblicato un bando sull’albo pretorio on line per la presentazione delle autocandidature. Il Sindaco, una volta ricevute le autocandidature a Consigliere della Consulta, provvederà a stilare la graduatoria secondo l’ordine di protocollazione delle domande dando priorità ai giovani residenti a Trontano poi dopo aver acquisito il parere consultivo dei capigruppo consiliari, provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Consulta dei Giovani.