Macugnaga, nella serata con Roberto Ragazzi raccolti 2.100 euro per i volontari dell'Ambulanza di valle

Dalla vastità dei grandi spazi bianchi dell'Artico all'abbraccio autentico della valle. Sabato 8 agosto la Kongresshaus di Macugnaga ha registrato il tutto esaurito ospitando l'esploratore Roberto Ragazzi, protagonista di un emozionante incontro che ha unito il fascino dell'avventura estrema a un importante gesto di solidarietà per il territorio.

L'evento, organizzato in collaborazione con il Club dei 4000 e l'Associazione La Valle del Rosa, ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei rappresentanti del Cai, tra cui il presidente Cai Piemonte Bruno Migliorati, il vicesindaco di Macugnaga Maurizio Vittone, il presidente Cai Macugnaga Davide Rabbogliatti, il presidente del Club dei 4000 Flavio Violatto e il presidente dell'associazione La Valle del Rosa Diego Tonietti.

Il numeroso pubblico ha rivissuto sul grande schermo le tappe fondamentali della "Ferdasky Glacier Expedition", la straordinaria impresa che nel marzo 2024 ha visto Ragazzi protagonista della traversata integrale a piedi e in totale autosufficienza del ghiacciaio Vatnajökull in Islanda. La proiezione del docufilm, curato dallo stesso esploratore nella sua baita ai piedi della parete est del Monte Rosa, ha ripercorso le sfide affrontate tra i ghiacci e introdotto anche la sua più recente spedizione dello scorso marzo, "The Last Line".

"Essere a Macugnaga e poter raccontare un'avventura così intensa sotto lo sguardo del Monte Rosa, tra le montagne che amo e che considero casa, è per me una grande emozione - ha dichiarato Ragazzi- . Ma ciò che rende davvero speciale questa serata è la forza della solidarietà: unire la mia passione per l'esplorazione a un sostegno concreto per chi vive, custodisce e protegge questa valle ogni giorno, come i Volontari dell'Ambulanza, dà un senso vero, profondo e indissolubile a tutto il mio viaggio".

La serata ha permesso di raccogliere 2.100 euro grazie alla generosità dei presenti, alla donazione personale dell'esploratore, alla vendita del libro "In capo al mondo con una slitta" di Alessandra Marchesi e delle candele artigianali realizzate da Vittoria Besozzi. La cifra è stata consegnata da Ragazzi ai rappresentanti del Gruppo Volontari Ambulanza Emanuele Bettoni, Donatella Saggini e Filippo Besozzi per sostenere l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per la comunità.