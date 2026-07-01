Uomo nudo nel centro di Domodossola, Noi Moderati: "Serve una risposta al degrado"

“Le immagini che ci sono state inviate di un uomo completamente nudo che si aggira nei vicoli del centro di Domodossola sono l'ennesimo segnale di un degrado che non può e non deve essere considerato normale”. Lo denuncia, in una nota, Noi Moderati Piemonte in seguito alla segnalazione ricevuta da alcuni cittadini. Queste le parole dei rappresentanti del partito:

“Non si tratta di alimentare allarmismi, ma di prendere atto di una realtà che molti cittadini vivono e denunciano da tempo. Il rispetto delle regole, del decoro urbano e della serenità delle persone deve tornare a essere una priorità.

Per troppi anni una parte della politica ha raccontato che bastava parlare di integrazione perché ogni problema si risolvesse da solo. Si è preferito ignorare le criticità, minimizzare episodi sempre più frequenti e accusare chi li denunciava di esagerare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un progressivo abbassamento della soglia di ciò che viene ritenuto accettabile.

L'integrazione è un valore quando è fondata sul rispetto reciproco, delle leggi e della comunità che accoglie. Senza regole, senza controlli e senza responsabilità, non esiste integrazione: esiste soltanto il rischio di alimentare degrado e insicurezza.

Prendiamo atto della denuncia dei cittadini che ci hanno contattato, vogliono denunciare un modello culturale e politico che, per anni, ha preferito chiudere gli occhi davanti ai problemi invece di affrontarli con serietà.

I cittadini di Domodossola meritano una città sicura, decorosa e rispettosa di tutti. Chi sbaglia deve essere fermato, chi rispetta le regole deve sentirsi tutelato. Su questi principi non possono esserci compromessi”.