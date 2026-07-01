L'assessore Ferraris risponde a Noi Moderati: "Serve responsabilità, non slogan politici su un caso di fragilità"

L'assessore alle politiche sociali di Domodossola Antonella Ferraris interviene in seguito alla diffusione di un comunicato stampa da parte del gruppo "Noi Moderati", che denunciava una mancanza di sicurezza e decoro in città diffondendo il video di un uomo che si aggirava nudo per le vie del centro. Se Noi Moderati parlava di problemi dovuti all'integrazione, Ferraris risponde con queste parole:

"In relazione al comunicato stampa diffuso in data odierna da "Noi Moderati", ritengo doveroso fornire alcune precisazioni, affinché i cittadini siano correttamente informati e si evitino ricostruzioni strumentali. La persona ritratta nelle immagini diffuse è un cittadino italiano che presenta una situazione di evidente fragilità personale, con problemi psichici e/o di dipendenze, e che necessita di un percorso di presa in carico e di cura.

Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale ha già provveduto da giorni, con tempestività ma nel rispetto delle procedure previste, a trasmettere due segnalazioni formali, tramite Pec, all'Asl Vco Serd e psichiatria, ai servizi sociali del Ciss e alle forze dell'ordine, affinché ciascun soggetto intervenga nell'ambito delle proprie competenze in una situazione complessa che non richiede slogan, ma la collaborazione tra istituzioni.

Certamente la sicurezza urbana, la serenità dei cittadini e il decoro della città rappresentano priorità assolute, ma risulta comunque doveroso affrontare con senso di responsabilità un episodio che coinvolge una persona in stato di fragilità, evitando di trasformare una difficile vicenda umana in uno strumento di polemica politica".