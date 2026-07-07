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Video | 07 luglio 2026, 17:44

Andriola (Agenzia Entrate), il nuovo rapporto tra fisco e aziende: "Certezza preventiva, fiducia reciproca e collaborazione"

Andriola (Agenzia Entrate), il nuovo rapporto tra fisco e aziende: &quot;Certezza preventiva, fiducia reciproca e collaborazione&quot;

(Adnkronos) - "Il progetto è uscire dai nostri uffici e andare nelle aziende, per stare accanto alle imprese". Lo afferma Michele Andriola, direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate della Puglia, a margine della prima tappa del roadshow nazionale promosso insieme all'Inps. Andriola ha spiegato che l'iniziativa punta a costruire un rapporto basato su certezza preventiva, fiducia reciproca e collaborazione con il sistema produttivo. Il direttore ha inoltre annunciato che da settembre il roadshow coinvolgerà anche le università con incontri dedicati ai giovani sui temi fiscali e contributivi. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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