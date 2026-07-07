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Video | 07 luglio 2026, 17:44

Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese e giovani

Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese e giovani

(Adnkronos) - Ha preso il via dalla Puglia, nella sede di Corato del Gruppo Casillo, il roadshow nazionale promosso da Agenzia delle Entrate e Inps per avvicinare le due amministrazioni al mondo delle imprese e dei cittadini. Al centro dell'incontro i temi della semplificazione degli adempimenti, della digitalizzazione dei servizi, della collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo e delle opportunità per i giovani, con un focus sull'apprendistato duale e sul futuro coinvolgimento delle università, attraverso un ciclo di incontri dedicati alla cultura fiscale e previdenziale. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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