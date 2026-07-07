Dito (Inps), dal roadshow Entrate-Inps il focus sui giovani: "La Puglia può diventare un modello con formazione e imprese"

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(Adnkronos) - "La Puglia ha bisogno di rafforzare l'inversione di tendenza sul fenomeno dei Neet e possiamo farlo anche utilizzando lo strumento dell'apprendistato duale". Lo dichiara Benedetta Dito, direttrice regionale Inps Puglia, nel corso della prima tappa del roadshow promosso da Agenzia delle Entrate e Inps a Corato. Dito ha illustrato il protocollo sottoscritto con Regione Puglia, Arpal e Ufficio scolastico regionale per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro durante il percorso di studi, auspicando che il modello pugliese possa essere esteso anche al resto del Paese.