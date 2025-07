Elca premiato come miglior marcatore della stagione 2024/2025

Alessandro Elca, attaccante del Piedimulera, è stato premiato sabato 5 luglio con la “Scarpa d’Oro 2025” durante l’evento Pallone d’Oro , promosso dalla testata Sprint e Sport Piemonte e Lombardia.

Il riconoscimento è stato conferito per i 37 gol realizzati nella stagione 2024/2025 nel campionato di Prima Categoria.

La cerimonia si è svolta a Villa Verganti Veronesi e ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio dilettantistico e giovanile piemontese. Il contributo di Elca è stato determinante per la promozione del Piedimulera in Promozione, al termine di una stagione che lo ha visto raggiungere anche il traguardo dei 150 gol in carriera.

Nel corso della stagione, Elca era stato selezionato anche per il concorso Pallone d’Oro del Corriere di Novara, nella categoria dedicata ai calciatori di Promozione e Prima Categoria delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola. In quell’occasione, tra i candidati figurava anche il capitano del Piedimulera Andrea Mainini, che ha ottenuto il quinto posto finale nella graduatoria.