Aggressioni ai lavoratori, Uiltrasporti lancia un corso per prevenire e gestire le situazioni di rischio

Uiltrasporti promuove un corso sulla prevenzione e la gestione delle aggressioni. L'iniziativa nasce dalla crescente esigenza di fornire ai lavoratori strumenti concreti e maggiore consapevolezza su come prevenire e gestire situazioni di potenziale aggressione. Negli ultimi anni, infatti, gli episodi di violenza ai danni del personale operativo sono aumentati, coinvolgendo non solo il trasporto pubblico locale, ma anche il settore ferroviario, la logistica, l'igiene ambientale e numerosi altri comparti a contatto con il pubblico. Pur operando in un territorio che, per numero di residenti, può ancora considerarsi relativamente sicuro, siamo consapevoli che la forte presenza turistica durante la stagione estiva determina un significativo aumento delle persone presenti sul territorio e, di conseguenza, delle possibili situazioni di rischio. Per questo abbiamo deciso di agire in anticipo, promuovendo un percorso formativo dedicato alla sicurezza dei lavoratori. In collaborazione con una palestra certificata di Verbania, Uiltrasporti organizza un corso aperto a chiunque desideri partecipare. Il corso offrirà una formazione introduttiva sulle tecniche di prevenzione del conflitto, sul riconoscimento delle situazioni di rischio, sulle corrette modalità di comportamento in caso di aggressione e sui principi base di autoprotezione. L'obiettivo non è insegnare a reagire con la forza, ma fornire strumenti utili per prevenire l'escalation dei conflitti, gestire situazioni di tensione e aumentare la consapevolezza dei lavoratori, contribuendo così a creare ambienti di lavoro più sicuri. Investire nella formazione significa investire nella sicurezza delle persone. È con questo spirito che Uiltrasporti invita lavoratori, aziende e cittadini a promuovere una cultura della prevenzione, del rispetto e della tutela di chi ogni giorno svolge un servizio essenziale per la collettività.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai delegati Uiltrasporti oppure presso le sedi di Verbania in vicolo Portaccia 3 ingresso Piazza Città Gemellate, Domodossola in Corso Dissegna e Omegna via De Angeli 79. È inoltre possibile contattare Gianluca Barlacchi 328 906 0112, promotore dell'iniziativa.