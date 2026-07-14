Karmageddon conferma il successo: grande partecipazione a Domobianca365 FOTO

Si è chiusa con un bilancio positivo la quinta edizione del Karmageddon, il festival di musica elettronica organizzato dall’Associazione Kulturale Karma che sabato 11 luglio ha portato musica e spettacolo nell’area del Lusentino di Domobianca365. Una giornata dedicata non solo ai dj set, ma anche ad attività, stand e momenti di aggregazione, che ha confermato la crescita di un appuntamento sempre più riconosciuto nel panorama degli eventi del territorio.

Anche quest’anno la manifestazione ha registrato numeri in linea con la precedente edizione, con una presenza importante di pubblico proveniente da diverse zone del Nord Italia. Un risultato che testimonia come Karmageddon sia riuscito negli anni a costruire una propria identità, attirando appassionati della musica elettronica anche oltre i confini dell’Ossola.

Molti partecipanti hanno scelto di vivere il festival fin dal pomeriggio, fermandosi nell’area tende e partecipando alle diverse attività proposte durante la giornata. Un elemento su cui gli organizzatori hanno deciso di puntare sempre di più, trasformando l’evento in un’esperienza più ampia rispetto al solo momento musicale.

"Siamo contenti che Karmageddon stia raggiungendo sempre di più una dimensione diurna – spiegano gli organizzatori –. È la direzione che abbiamo scelto di seguire in questi anni: offrire un’esperienza che valorizzi una location come Domobianca365, con musica ma anche stand, attività, graffiti e momenti di aggregazione, così da vivere il festival su tutti gli aspetti".

Sul fronte della sicurezza, la giornata si è svolta regolarmente grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. "Per quanto riguarda le disposizioni ricevute, abbiamo collaborato fin da subito con le forze dell’ordine e tutto si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni. La conclusione del festival è avvenuta in modo ordinato e non si sono registrate criticità dal punto di vista della sicurezza", spiegano da Karma.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare le forze dell’ordine per la presenza e la collaborazione, i Volontari del Soccorso di Villadossola, il servizio di sicurezza, Domobianca365 e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della quinta edizione.

"Il lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti ha permesso di gestire l’evento nel migliore dei modi – concludono dall’associazione –. Siamo felici che anche quest’anno tante persone abbiano scelto di partecipare e di vivere Karmageddon con lo spirito che da sempre caratterizza il festival".