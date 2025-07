“Chef volante”: solidarietà e alta cucina accendono i motori del Rally Valli Ossolane

È pronto ad accendere i motori della solidarietà, il 61° Rally Valli Ossolane. Giovedì 17 luglio, a Domodossola, avrà luogo un evento imperdibile per tutti gli appassionati di rally, la cena di gala “Chef volante”, che si svolgerà il 17 luglio all’interno del Convento delle Suore Rosminiane, a supporto del Consorzio Servizi sociali dell’Ossola. Un’iniziativa a scopo benefico che il New Turbomark Rally Team ha promosso in vista dell’appuntamento che, da venerdì 18 a domenica 20 luglio, coinvolgerà il Verbano Cusio Ossola accogliendo gli interpreti del Trofeo Italiano Rally e della Coppa Rally di Zona. Il ricavato della cena servirà ad ultimare l’arredo di due appartamenti messi a disposizione dal Comune di Domodossola, nell’ambito delle iniziative previste dalla legge “Dopo di noi” con il progetto “Alloggi per l’autonomia. L’evento si terrà a Domodossola presso il Convento delle Suore Rosminiane e vedrà il coinvolgimento di rinomati chef. Ospiti dell’evento saranno Omar Pedrini, fondatore del gruppo rock Timoria, la “Iena” Andrea Agresti e due esponenti del motorsport internazionale, Riccardo Patrese e “Lucky” Battistolli.

Alla cena di gala “Chef volante” parteciperanno gli chef Giorgio Bartolucci, Stefano Allegranza, Denis Croce, Gianfranco Tonossi, Massimo Sartoretti, Luca Prata, Ugo Facciola, Luca e Antonio Doria, Andrea Ianni e Norman Berini, Massimo Coniglio, il gruppo sommelier Ais VCO, i maîtres Amira, la scuola alberghiera Rosmini con il supporto di partner di rilievo nel panorama enogastronomico e produttori di vino, come l’azienda agricola Fai Cheese, Francesco Catapano, GW salumi e formaggi e Fabio Pizzicoli: una valida occasione di incontro per molte eccellenze del territorio, chef pronti ad esprimere il loro talento con varie proposte.

Denis Croce, ristorante Marconi: “Assieme a Ugo Facciola dell'Edelweiss proponiamo un cosciotto di cinghiale, con una gelatina al vermouth preparato dall'Istituto Agrario di Crodo e delle mele cotte in bassa temperatura sotto vuoto. Mi sono sempre piaciuti i motori ed il rally in generale, le gare automobilistiche, ho un rapporto con questo sport da fan-tifoso. Sono molto felice di poter partecipare a un evento così importante, soprattutto perché è in beneficenza, assieme a tutti i colleghi siamo sicuri di fare un ottimo lavoro”.

Gianfranco Tonossi, Divin Porcello: “il nostro piatto è proprio legato alla Cannobina, visto che c'è questo richiamo con le prove speciali in programma: è un raviolino del Plin, per l'occasione viene rinominato cannobino del Plin, quindi unendo le nostre idee, la nostra fantasia con Norman Berini delle Vie del Borgo, abbiamo pensato di fare questo raviolo tipico, quindi il raviolo del Plin ma con un ripieno di capretto vigezzino, che è un prodotto doc della Valle Vigetto, molto particolare, molto delicato, non deve spaventare perché è molto molto delicato, è fantastico. Un raviolo del Plin condito con una fonduta di Bettelmatt e un ristretto di vitello, che così fa un po' di contrasto, e del fieno greco per aromatizzare, quindi un fieno greco disidratato, polverizzato. Viene messo direttamente sul piatto, per regalare il contrasto finale”.

Massimo Sartoretti, presidente Confcommercio VCO: “Quella che viene proposta è una cena benefica a più mani, con la crema di tutti i ristoratori della Val d’Ossola. Il ricavato verrà devoluto, totalmente, per arredare le case per i ragazzi disabili, per cui invito tutti a partecipare col cuore a questa iniziativa, che lega i motori, il divertimento, con la solidarietà, che è la cosa molto importante. Un evento, il Rally Valli Ossolane, che porta tantissima gente per cui valorizza il territorio ed è molto utile per tutti noi che abbiamo delle attività commerciali, soprattutto anche ristorative e bar. È un rally molto sentito, molto apprezzato anche dai piloti per la qualità delle prove speciali”.

L’obiettivo del Consorzio Servizi sociali dell’Ossola è quello di offrire una nuova esperienza di vita autonoma a persone con disabilità. Del percorso, graduale e condiviso, ne beneficeranno giovani adulti con buone competenze relazionali e sufficienti capacità economiche, al fine di contribuire alle spese di gestione e delle utenze e prevedendo un supporto del personale socio-educativo per alcune ore giornaliere. Il progetto accompagnerà le persone coinvolte verso un futuro sempre più indipendente.

***Per prenotazioni: +39 389 314 6775