Troppa burocrazia, sospesa la Sagra della Lumaca di Preglia

Non si terrà, quest’anno, la tradizionale Sagra della Lumaca all’Oasi di Preglia. La decisione è arrivata in queste ore dall’amministrazione comunale di Crevoladossola guidata dal sindaco Giorgio Ferroni e dal Gruppo Alpini di Preglia, che in una nota spiegano le motivazioni: “L’area Oasi di Preglia di Crevoladossola è da sempre uno spazio verde attrezzato frequentato ogni anno da famiglie provenienti da tutto il territorio. In passato è stata gestita dalla Pro Loco e attualmente è stata affidata al Gruppo Alpini di Preglia. Nel 2006, l’Oasi era stata classificata come zona di protezione speciale (Zps). Questo riconoscimento ha comportato una serie di difficoltà gestionali, che finora sono sempre state affrontate anche grazie al supporto della provincia. Prova ne è il fatto che i suoi uffici hanno recentemente autorizzato lo svolgimento di eventi nell’area per i prossimi cinque anni. Purtroppo – sottolineano comune e Alpini - negli ultimi due anni la crescente complessità del quadro normativo ha compromesso la serenità dei volontari. Per questo motivo, l’amministrazione comunale e il Gruppo Alpini di Preglia hanno deciso congiuntamente di sospendere l’edizione 2025 della tradizionale Sagra della Lumaca. La decisione è stata presa con l’auspicio di poter recuperare, nei prossimi anni, la tranquillità necessaria per permettere alle associazioni di volontariato di tornare a operare sul territorio con la consueta generosità che da sempre le contraddistinguono”.