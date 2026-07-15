M5S Piemonte, Ivan Carlone e Rossella Castellino alla guida del Network Giovani

Si apre una nuova fase per il Network Giovani del Movimento 5 Stelle Piemonte. A seguito della consultazione online degli under 36, Ivan Carlone, di Trecate, è stato eletto Referente regionale e Rossella Castellino, di Alessandria, Vice Referente regionale.

Il Network Giovani nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione politica delle nuove generazioni all’interno del Movimento 5 Stelle, promuovendo iniziative, confronto, formazione e proposte sui temi che riguardano più da vicino ragazze e ragazzi.

Con l’elezione del nuovo Coordinamento regionale, il Piemonte avvia un percorso che punta a rafforzare il coinvolgimento dei giovani, valorizzare le energie presenti nei territori e costruire una rete capace di collegare tutte le province piemontesi.

Ivan Carlone, 26 anni, è Referente Giovani del Gruppo Territoriale M5S Novara e Provincia e Presidente del Consiglio Comunale di Trecate.

Rossella Castellino, 18 anni, è Referente Giovani del Gruppo Territoriale M5S Alessandria.

"Ringraziamo tutte le ragazze e i ragazzi piemontesi che hanno partecipato a questo percorso e Antonino Mancusi e Margherita Martinatto per la loro candidatura e per il confronto di questi giorni. Da subito lavoreremo per costruire un Network Giovani Piemonte aperto, partecipato e presente in tutti i territori. L’obiettivo è dare spazio alle nuove generazioni, favorire il confronto e trasformare idee e proposte in iniziative concrete", dichiarano Ivan Carlone e Rossella Castellino.

Il Movimento 5 Stelle Piemonte esprime le proprie congratulazioni ai nuovi referenti regionali e augura loro buon lavoro per questa nuova fase di partecipazione giovanile.

Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle VCO