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Politica | 15 luglio 2026, 07:35

M5S Piemonte, Ivan Carlone e Rossella Castellino alla guida del Network Giovani

Il 26enne di Trecate è il nuovo referente regionale, mentre la 18enne di Alessandria è stata eletta vice referente. Obiettivo: rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni in tutto il Piemonte

Ivan Carlone e Rossella Castellino

Ivan Carlone e Rossella Castellino

Si apre una nuova fase per il Network Giovani del Movimento 5 Stelle Piemonte. A seguito della consultazione online degli under 36, Ivan Carlone, di Trecate, è stato eletto Referente regionale e Rossella Castellino, di Alessandria, Vice Referente regionale. 
Il Network Giovani nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione politica delle nuove generazioni all’interno del Movimento 5 Stelle, promuovendo iniziative, confronto, formazione e proposte sui temi che riguardano più da vicino ragazze e ragazzi. 
Con l’elezione del nuovo Coordinamento regionale, il Piemonte avvia un percorso che punta a rafforzare il coinvolgimento dei giovani, valorizzare le energie presenti nei territori e costruire una rete capace di collegare tutte le province piemontesi. 

Ivan Carlone, 26 anni, è Referente Giovani del Gruppo Territoriale M5S Novara e Provincia e Presidente del Consiglio Comunale di Trecate. 
Rossella Castellino, 18 anni, è Referente Giovani del Gruppo Territoriale M5S Alessandria. 

"Ringraziamo tutte le ragazze e i ragazzi piemontesi che hanno partecipato a questo percorso e Antonino Mancusi e Margherita Martinatto per la loro candidatura e per il confronto di questi giorni. Da subito lavoreremo per costruire un Network Giovani Piemonte aperto, partecipato e presente in tutti i territori. L’obiettivo è dare spazio alle nuove generazioni, favorire il confronto e trasformare idee e proposte in iniziative concrete", dichiarano Ivan Carlone e Rossella Castellino. 

Il Movimento 5 Stelle Piemonte esprime le proprie congratulazioni ai nuovi referenti regionali e augura loro buon lavoro per questa nuova fase di partecipazione giovanile. 

Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle VCO 

comunicato stampa

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