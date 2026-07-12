Regione Piemonte, il sottosegretario Preioni riceve la delegazione dei parlamentari serbi

Il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte, Alberto Preioni, ha ricevuto al Grattacielo Piemonte una delegazione di parlamentari della Repubblica di Serbia, in visita istituzionale a Torino. A guidare la delegazione l'onorevole Jovan Palalić, presidente del gruppo di amicizia Serbia-Italia, insieme a Biljana Pantić Pilja (capo delegazione presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa), Aleksandar Mirković (Commissione Sicurezza e Difesa), Jadranka Jovanović (capo delegazione presso l'assemblea parlamentare della Francofonia), Olivera Denić (Commissione Ecologia), Ana Miljanić (Commissione Affari europei) accompagnati dal Console generale della Repubblica di Serbia a Milano, Dragan Petrović.

L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulle relazioni economiche e istituzionali tra Piemonte e Serbia. Nel 2025 l'Italia si è confermata terzo partner commerciale della Serbia, con un interscambio di 5 miliardi di euro; a livello regionale, le esportazioni piemontesi verso Belgrado hanno superato i 307 milioni di euro e le importazioni si sono attestate a circa 544 milioni, a conferma di un trend in costante crescita. “L'amicizia tra Italia e Serbia ha radici profonde e si traduce oggi in una collaborazione sempre più concreta sul piano economico, istituzionale e culturale. Tra le idee emerse dall'incontro - aggiunge Preioni - figura anche l'avvio di un percorso di gemellaggio tra città piemontese e serbe, per rafforzare i legami tra le comunità”.

Attenzione particolare è stata riservata al settore agroalimentare, dove la Serbia sta investendo in digitalizzazione, agricoltura di precisione e sostenibilità, ambiti in cui il Piemonte può mettere a disposizione competenze e tecnologie. “Le nostre imprese possono contribuire alla modernizzazione dell'agricoltura serba, dall'agritech alla tracciabilità delle produzioni, creando nuove opportunità di crescita per entrambe le economie”.

Sul fronte dell'internazionalizzazione la regione vuole essere protagonista: la Serbia è una porta strategica verso i Balcani occidentali e condivide con noi una visione di sviluppo basata su innovazione e crescita produttiva. Oltre alla possibilità di organizzare una missione imprenditoriale piemontese in Serbia, durante l’incontro è stato confermato l'interesse della Regione per Expo 2027 a Belgrado come vetrina strategica per le eccellenze piemontesi e per rafforzare le relazioni con la Serbia e i Balcani. La visita conferma la volontà comune di sviluppare nuove sinergie in industria, innovazione, agricoltura e investimenti, in un partenariato destinato a favorire lo sviluppo e avvicinare popoli e istituzioni”, ha concluso Preioni.