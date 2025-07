Acoi lascia il castello di Vogogna, don Salsa: "Mi auguro che si riprenda un dialogo sereno e rispettoso"

La notizia dell'abbandono del castello di Vogogna da parte di Acoi (associazione culturale Ossola inferiore) ha suscitato sorpresa e stupore nel parroco di Vogogna don Nicola Salsa, che con un post su Facebook esprime il proprio rammarico ma anche la speranza che ci siano ancora i margini per un accordo tra l'associazione e il comune, in modo che l'Acoi continui a gestire il castello.

“Leggo con dispiacere – scrive il parroco nel post - la notizia della conclusione della collaborazione tra l’Associazione Culturale Ossola Inferiore e il comune per la gestione del Castello di Vogogna. Mi colpisce perché in questi anni tante persone si sono impegnate con passione per far vivere questo luogo, che è un simbolo prezioso per la nostra comunità ed è stato finora egregiamente valorizzato dall'opera dell'Acoi”.

“Penso – continua don Nicola Salsa - che sarebbe un vero peccato perdere il valore di quanto è stato costruito insieme. Mi auguro che, nonostante le difficoltà, ci sia ancora la possibilità di ritrovarsi attorno a un tavolo e di riprendere un dialogo sereno e rispettoso. Credo che tutti, ognuno con il proprio ruolo e le proprie responsabilità, possano trovare un punto di incontro per garantire al Castello un futuro condiviso e aperto a tutti. Spero che non manchi la disponibilità a cercare soluzioni che facciano crescere la nostra comunità e che permettano di custodire e valorizzare la storia e la bellezza di questo luogo che appartiene a tutti noi”.