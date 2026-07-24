L’Oroscopo di Corinne dal 24 al 30 luglio

ARIETE : Sfibrati e spossati anziché sentire le solfe di tutti, se fattibile, chiudete i battenti e concedetevi qualche giorno di meritata vacanza, lontano da orari pressanti e veglie trillanti. Diciamo che, sotto l’influsso di Saturno, qualche nativo incepperà in contrattempi ma poi tutto si ripristinerà. Tra coppiette non mancherà un po’ di tensione ma con un chiarimento la burrasca si placherà. Un uomo vi strabilierà, un acciacco si attenuerà e una novella strabilierà.

TORO : Grazie ad un discreto supporto stellare riuscirete a rinvenire quello spizzico di pace sottratto da eventi o soggetti destabilizzanti… Guardatevi intorno e scoprirete quante cose belle vi attorniano: basta vederle ed incorporarle nel cuore e nella mente. Una buffa coincidenza vi porterà inoltre a incrociare soggetti che non vedevate da tempo. Alterchi con un Ariete o Scorpione. Notti agitate e mattinate piuttosto sconquassate. Sorprese da un’amica.

GEMELLI : Se siete l’ansia ha attanagliato sappiate che all’orizzonte fa capolino un momento fecondo colmo di fardelli alleggeriti e squisite affermazioni. L’essenziale è guardare avanti, annaffiare la pianticella dell’amore, dell’amicizia, svagarvi e buttare nell’immondezza la tristezza… Per i vacanzieri si prospettano inghippi o attimi incandescenti. Rischio di subire un furtarello. Contiguità con dottori e novità tra le pareti domestiche o nell’attività. Aggeggio da cambiare.

CANCRO : Se vari pensieri affollano la mente bruciateli sotto il sole cocente a favore di una maggiore positività e di uno spizzico di ilarità poi, quantunque con il partner non fungesse e il dialogo non bastasse, lasciate passare l’estate e poi decidete sul da farsi. Per il resto la settimana sarà incasinata e non priva di imprevisti ma anche di inviti e sollazzi. Un paio di questioni si risolveranno quasi da sole mentre un’altra richiederà il consiglio di esperti. Week end appagante.

LEONE : Giove vi darà lo sprint necessario per fronteggiare le giornate grintosamente malgrado subentri un inconveniente a cui sopperire celermente. Non da escludere qualche guizzo di stanchezza, uno scambio di opinioni con chi la pensa diversamente ma anche l’opportunità di togliervi un pallino ed un guaio scampato. A parte ciò sarete talmente ansiosi dall’andare nel pallone o rispondere malaccio. New relative soggetti anziani o figlioli. Compleanno memorabile.

VERGINE : Gli strali di Marte si faranno sentire rendendo i nervetti talmente tesi dallo sbottare per un nonnulla… In aggiuntiva, una persona pretenziosa avrà il potere di mettere a dura prova la vostra pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico e un ridicolo evento costellerà il week-end. Probabile combino per una pizza, cena, meeting o spettacolo. Arrabbiature, improvvisate, soldi da versare e altri da recuperare. Piccola impensata gioia o geniale “trovata”.

BILANCIA : Battete la fiacca ma, scrollando di dosso il torpore e dandovi una smossa, navigherete in un mare di emozioni… Qualcosa non convincerà nel contegno di un soggetto però, ascoltando l’intuito, troverete conferma a tante dubbiosità! Possibile un piccante scambio di opinioni con chi nel cervello ha solo segatura, nonché l’attuazione di un itinerario interessante. Alla faccia di Saturno cavatevi un pallino ed organizzate un week end soave e carino.

SCORPIONE : Le responsabilità trasbordano, le faccende da sistemare anche ma non esagerate nel tirare la carretta e voler fare troppe cose in fretta perché potreste somatizzare o crollare… Chi è in panciolle avrà modo di divertirsi, chi invece sta ancora lavorando si conceda qualche ora in più di sonno e un week end rilassante. Contatti con enti pubblici, privati, dottori o supervisori, battibecchi con una donna impertinente, proposte da accettare e tendenza a spaccare oggetti.

SAGITTARIO : Il trigono di Giove regalerà delle giornate veramente movimentate compresa una novità talmente eclatante dal rimanere esterrefatti. Dovete solo accantonare i timori, confidare nelle vostre potenzialità e partire verso traguardi tanto imponenti quanto azzeccati e, se un problema assilla, rinverrete l’equo escamotage per non andare in catalessi… Chi parte per le ferie si guardi da scalmanati e conti esageratamente salati. Giove favorisce vincite per chi gioca al Lotto.

CAPRICORNO: Respirate profondamente, combinate qualcosa di elettrizzante, fate della filosofia un precetto, soprassedete su un torto o dispetto, cercate di capire le motivazioni delle altrui irritazioni, sistemate una faccenda ancora a metà in sospeso e, se ultimamente il momento è stato tosto, cavatevi uno sfizietto e andate a fare un corroborante giretto. Non da escludere corrucci per un congiunto o un anzianotto, degli attimi di impasse e una domenica singolare.

ACQUARIO : Incenerite le elucubrazioni mentali perché continuare a rimuginare risulterebbe nocivo per la vostra serenità, frequentate buontemponi e accarezzate valori morali, in quanto la vita, per quanto dura possa sembrare, è pur sempre una delle poche cose che veramente ci appartiene… Marte vi darà la forza necessaria al fine di decifrare un enigma, dare scacco matto agli invidiosi e tirare respiri di sollievo. Un comunicato invece allibirà. Viaggio o week end festaiolo.

PESCI : Se stufi e stressati portate pazienza in quanto il meglio deve ancora arrivare… Il mese si chiuderà e poi, con agosto, le cose miglioreranno specie se andrete in ferie o penserete di modificare dei settori inappaganti... Prossimamente qualcuno vi farà arrabbiare ma, in compenso, qualcun altro vi spalleggerà risollevandovi il morale. Siete solo guardinghi in ambito materiale, non trascurate un acciacco e confidate in un week end originale. Combino domenicale.



E le stelle stanno a sudare…