Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE: Tra lune dritte e storte le giornate voleranno celermente al punto di arrivare a domenica col cervello mezzo fuso… A far girare le animelle ci si metteranno pure dei contrattempi, rotture di scatole e di aggeggi malfunzionanti, dei bisticci casalinghi e un personaggio da cui guardarvi minuziosamente. Vi verrà esposto un immeritato rimprovero, vi incavolerete con un saccente o riceverete una notizia sbalordente. Bene invece per chi si accinge alle ferie.

TORO: Non avete ancora compreso se le stelle siano imbronciate o cosa aspettino a propinarvi quella beatitudine di tanto abbisognate… Difatti finora non è che le cose siano girate un granché ma confidate in una clemenza non tardante ad arrivare per mezzo di improvvisate, uscite compensate da entrate, divertimenti, viaggetti o diletti. In simultanea dei buffi accadimenti faranno riflettere. Personaggio tornante utile da frequentare. Spostamenti domenicali.

GEMELLI: Fidatevi di stelle consenzienti tendenti a darvi una manina nel prendere eventuali decisioni, guardare ad una stagione accaldante ma promettente, variare ciò che fa penare, ottenere ciò che chiedevate, cancellare il pessimismo e vivere più pacificamente. Un neo potrebbe provenire da quattrini, bellimbusti o acciacchi vaganti. Una tipa vi sorprenderà e un uomo borbotterà esasperandovi. Bene invece per i vacanzieri, gli scrittori e gli artisti. Domenica allegrotta.

CANCRO: Sarebbe meglio mollare il tiro soprattutto se congiunture, soggetti o attività hanno sottratto energia e vitalità e, se ancora al rusco, pazientate in quanto presto arriveranno le ambite ferie. Tra coppie dissestate si insinueranno strani tarli o si accenderà la miccia di discussioni da placare sul nascere onde evitare incomprensioni. Fattibili pure delle novelle da figlioli, parentado o conoscenti. Esatte premonizioni. Domenica festaiola. Stomaco incomodato.

LEONE: Avete tanto aspettato un evento che ora arriva e se prima avevate le mani legate ora potete dar libero sfogo alla fantasia e portare avanti un progetto rimasto chiuso nel cassetto. Una pecca proverrà da lungaggini burocratiche, persone lunatiche, un mix di uscite ed entrate, un problemino di risolvere in fretta e un comunicato mozzafiato. Contatti con medici o legali. Semaforo verde per i villeggianti e per chi trascorre il weekend in una località montana o di mare.

VERGINE: Tempo di cambiamenti siano essi larvati o evidenti… È come se qualcosa si chiudesse a favore di innovazioni fino a ieri impensate. Anche se i disguidi non mancano riuscirete egualmente ad assaporare il gusto di un’estate ben diversa da quelle antecedenti… La scarsa comprensione di un soggetto testone creerà invece uno spizzico di tensione o una velata insoddisfazione mentre in ambito operativo qualcuno farà inalberare. Viaggetto o sorpresa in vista.

BILANCIA: Si prospetta una settimana rovente, e non soltanto per il caldo che offusca la mente, ma anche per le mille cosette da sbrigare e che non potete rimandare. Se siete già in panciolle invece ve la spasserete a parte qualche minuto inghippo alimentato dall’opposizione di Saturno preposta a favorire anche degli sbalzi umorali. Siate cauti sulla strada e guardatevi dagli scalmanati onde scagionare inconvenienti. Nel week end invece vi divertirete!

SCORPIONE: Più tenaci e zucconi che mai vorrete andare in fondo ad una faccenda scarsamente convincente adoperandovi al massimo al fine di raggiungere un obiettivo o risanare un settore reputato oscillante e, grazie anche ad appoggi stellari, la spunterete! Se l’afa attanaglia concedetevi dei break distensivi in luoghi frescolini magari ai monti o in zone collinari. Tra giovedì e lunedì vi giungerà un comunicato strampalato oppure dovrete rivedere una questione materiale.

SAGITTARIO: Tuffatevi in un mare di emozioni, date una spintarella al taccagno destino facendovi avanti nell’irto cammino, non impuntatevi su cose o persone sbagliate, e assaporate il gusto di un’estate da vivere nella sua interezza alla faccia di tutte quelle rogne che avete dovuto affrontare. Il trigono di Giove, dal 1° luglio, protegge gli audaci: ragion per cui niente remore nel lanciare proposte, denudare la Dea sudata e bendata e sollazzarvi. Sabato festaiolo o movimentato.

CAPRICORNO: Bellissima questa Luna che, facendosi piena il 30 giugno nella vostra costellazione, vi omaggerà con sorpresine, la mezza risoluzione di un fastidio, un incremento di sensibilità e tante opportunità da cogliere al volo! I mesi fin qui son stati faticosi ma adesso è giunta l’ora di cambiare aria e staccare lo spinotto altrimenti andate in tilt piantando su, per delle sciocchezze, un quarantotto… Siate decisi nel proseguire in un intento e in amore niente polemiche!

ACQUARIO: Con le posizioni astrali attuali tirerete avanti alla bell’e meglio malgrado subentrino degli ostacoli da sormontare, una fiacca prominente, degli alterchi con qualcuno che non capisce un accidente, un rospetto da ingollare, un soggetto da sostenere. In uno specifico habitat invece sbufferete ad oltranza causa esseri pesanti e petulanti. Fattibile la programmazione di un itinerario. I più anzianotti evitino di uscire nelle ore di punta e diano una controllatina alla pressione.

PESCI: Forza e coraggio tirate ancora per un pochino il carrettino poi, astri e lavoro permettendo, piantate baracca, burattini, pensieri, e partite verso le mete preferite. Se ciò, per varie motivazioni non fosse ancora possibile, accontentativi di qualche oretta insieme alla compagnia prediletta. Anche chi ha avuto problemi di salute si ripristinerà. Permangono dei fastidi per versamenti, incartamenti o biechi elementi. I pesciolini più vivaci e audaci combineranno cosine carine.

Le stelle, nelle notti d’estate, sono più belle, magiche ed incantate…