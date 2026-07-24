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Economia | 24 luglio 2026, 12:00

I commercianti svizzeri: ''Inasprire le regole per gli acquisti all’estero''

Una decisione che, se accolta dalla politica, potrebbe penalizzare le zone di confine del Vco

Il mercato del sabato a Domodossola

Il mercato del sabato a Domodossola

I commercianti svizzeri chiedono un nuovo inasprimento delle regole per gli acquisti all’estero. Un problema che toccherebbe il Verbano e l’ Ossola, che settimanalmente gli svizzeri raggiungono per la spesa, soprattutto nei mercato settimanali.

Un tema questo del commercio delle regioni di frontiera. I commercianti d’oltre confine tornano alla carica contro l’abitudine di molto svizzeri di attraversare il confine per fare la spesa.

Da inizio 2026 la soglia per gli acquisti effettuati all’estero è già stata abbassata da 300 a 150 franchi per persona e al giorno. Ora si chiede di abbassare la franchigia a 50 franchi.

Una decisione che, se accolta dalla politica, potrebbe di certo penalizzare commercianti e ambulanti del Vco.

Renato Balducci

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