I commercianti svizzeri: ''Inasprire le regole per gli acquisti all’estero''

I commercianti svizzeri chiedono un nuovo inasprimento delle regole per gli acquisti all’estero. Un problema che toccherebbe il Verbano e l’ Ossola, che settimanalmente gli svizzeri raggiungono per la spesa, soprattutto nei mercato settimanali.
Un tema questo del commercio delle regioni di frontiera. I commercianti d’oltre confine tornano alla carica contro l’abitudine di molto svizzeri di attraversare il confine per fare la spesa.
Da inizio 2026 la soglia per gli acquisti effettuati all’estero è già stata abbassata da 300 a 150 franchi per persona e al giorno. Ora si chiede di abbassare la franchigia a 50 franchi.
Una decisione che, se accolta dalla politica, potrebbe di certo penalizzare commercianti e ambulanti del Vco.