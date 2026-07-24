Mercato immobiliare, frenata nel Vco: nel primo trimestre 2026 calano le compravendite

Il mercato immobiliare nel Verbano Cusio Ossola apre il 2026 con un andamento in controtendenza rispetto al dato nazionale. Secondo le rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate elaborate dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel primo trimestre dell’anno le compravendite di abitazioni in provincia hanno registrato un calo del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nei primi tre mesi del 2026 sono state infatti 471 le abitazioni scambiate in provincia del Vco, contro le 520 del primo trimestre dell’anno precedente.

Il segno negativo riguarda anche il capoluogo. A Verbania città le compravendite sono passate da 103 a 94, con una variazione del -8,3%.

Il dato locale si inserisce in un quadro nazionale comunque positivo: in Italia il mercato residenziale ha chiuso il primo trimestre 2026 con una crescita del 4,4%, per un totale di 179.654 abitazioni compravendute. A sostenere la domanda, secondo l’analisi di Tecnocasa, sono soprattutto le condizioni ancora favorevoli di accesso al credito e la disponibilità di mutui.

A livello piemontese la situazione appare diversificata: alcune province hanno registrato incrementi significativi, come Vercelli (+20,6% in provincia), Asti (+6,3%) e Alessandria (+5%), mentre il Vco si colloca tra i territori con la maggiore contrazione.