SuoniAMO, tra musica, condivisione e il bello dello stare insieme

Mesi intesi e ricchi di soddisfazioni per l’associazione SuoniAMO – Musicisti Ossolani di Domodossola. Nata dall’entusiasmo dei ragazzi dell’Orchestra Gmo e dal sostegno delle loro famiglie, la realtà musicale ossolana si conferma oggi come un punto di riferimento educativo e culturale per il territorio, con oltre 200 iscritti tra scuola di musica e gruppi di musica d’insieme.

Durante gli scorsi mesi, SuoniAMO ha portato avanti numerose iniziative, consolidando il proprio ruolo nella comunità. Tra le attività principali, il tour estivo dell’Orchestra Gmo, diretta da Alberto Lanza, ha toccato diverse località della provincia con il programma “GMOvie – Note da film”, dedicato alle colonne sonore più celebri, comprese quelle dei film d’animazione. Dalla data inaugurale ad Arona il 21 giugno, il concerto ha riscosso successo anche a Villadossola, Quarna, Bognanco e Baceno, con la conclusione prevista per il 7 settembre a Santa Maria Maggiore, in occasione del raduno degli Spazzacamini.

Nel frattempo, l’orchestra ha anche presentato il repertorio “Passeggiata nel bosco”, con musiche originali di Lorenzo Erra e arrangiamenti di Filippo Ferruggia, proposto nei festival Tones Teatro Natura e LetterAltura: un progetto immersivo che ha valorizzato il legame con la natura e il territorio.

Non sono mancate le novità: tra queste, il debutto della Ossola Sax Swingin’ Orchestra, una formazione composta esclusivamente da saxofonisti, che si esibirà il 28 luglio a Toceno in occasione di un aperitivo musicale.

Accanto ai più grandi, si sono esibiti anche i giovanissimi dell’Orchestra del Sottobosco, guidati da Federica Zoppis e Chiara Beltrami, attesi il 31 agosto alla Sagra della Patata di Montecrestese. Anche il Coro Iris, diretto da Barbara Faustini, ha partecipato attivamente alla programmazione estiva, con proposte che uniscono voce, movimento e body percussion.

Due i campus realizzati: “Ti racconto un concerto”, dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni, si è svolto a Masera tra il 30 giugno e il 1° luglio con giochi, musica e creatività. Il secondo, organizzato a Goglio dal 14 al 20 luglio, ha coinvolto ragazzi tra gli 11 e i 15 anni in una settimana di laboratori orchestrali, lezioni e attività nella natura.

La presidente Michela Colli e il direttore artistico Alberto Lanza tracciano un bilancio positivo: "Anche in estate, SuoniAMO si conferma un ambiente formativo e accogliente, dove la musica diventa strumento di crescita per i giovani e risorsa per l’intera comunità".