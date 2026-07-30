Il gelato come dovrebbe essere: qualità, equilibrio e gusto autentico, a Domodossola e a Stresa

C’è un gelato che conquista subito, senza bisogno di effetti speciali. Un gelato che si riconosce dal primo assaggio: cremoso, intenso, persistente. E quando un gelato è davvero buono, in realtà, non ha segreti. O meglio: il segreto sta tutto nella competenza di chi lo prepara.

In piazza Mercato a Domodossola, e a Stresa in via Garibaldi a fianco del Municipio, la gelateria bianca ha proprio questo approccio: realizzare gelati di altissima qualità attraverso una cura meticolosa delle ricette e una selezione rigorosa delle materie prime. Perché la vera differenza la fa il gelatiere, e soprattutto la sua capacità di bilanciare ogni ingrediente nella “chimica” degli elementi, trovando l’equilibrio perfetto tra zuccheri, grassi, acqua e solidi.

È questo lavoro di precisione a garantire la consistenza ideale, la giusta cremosità e soprattutto quella che gli esperti definiscono “persistenza del gusto”: un sapore che rimane, che non svanisce dopo pochi secondi, ma continua a farsi sentire pienamente al palato.

Un aspetto fondamentale, spesso poco conosciuto, riguarda la quantità di aria inglobata nel gelato. Nei prodotti industriali, infatti, l’aria può arrivare anche al 50%: significa pagare metà prodotto che in realtà non è materia, e soprattutto significa perdere intensità e struttura. Nel gelato artigianale di qualità, invece, la lavorazione è pensata per mantenere la densità corretta e offrire un gusto pieno e duraturo.

Dietro questo risultato della gelateria Bianca c’è anche un percorso di anni dedicato alla ricerca della ricetta perfetta, con un obiettivo preciso: arrivare a un gelato più naturale e più pulito. Le etichette sono state progressivamente “alleggerite” da elementi chimici superflui, puntando su ingredienti di origine vegetale. Anche gli addensanti vengono scelti con attenzione: niente emulsionanti, ma fibre vegetali capaci di garantire struttura e stabilità in modo più naturale.

E oggi l’esperienza in gelateria diventa ancora più interessante grazie a una novità che rende tutto visibile e immediato: la mantecatura istantanea a vista. A Domodossola, infatti, i clienti possono assistere dal vivo alla preparazione del gelato grazie a macchinari di ultima generazione: una vetrina con otto gusti e otto mantecatori, che lavorano il gelato davanti agli occhi di chi entra. Un modo trasparente e affascinante per mostrare cosa significa davvero artigianalità: non solo un prodotto finito, ma un processo, una competenza, una scelta di qualità.

Ed è proprio da questa ricerca continua che nasce anche una super novità pronta a debuttare da Bianca Gelateria a Domodossola: il nuovo progetto "Giro del Mondo", pensato per trasformare ogni martedì in una piccola esperienza di viaggio attraverso il gusto. Ogni settimana verrà infatti proposto un singolo gusto speciale ispirato a una meta internazionale, disponibile fino a esaurimento scorte, prima di lasciare spazio, il martedì successivo, a una nuova destinazione. Si potrà così partire per il Giappone, con tè matcha, erba shiso e yuzu, oppure raggiungere l’India attraverso l’incontro tra yogurt cremoso, mango Alphonso e curry dolce. Per chi preferisce atmosfere britanniche ci sarà invece il gusto ispirato all’Inghilterra, con tè nero raffinato e bergamotto, mentre per un viaggio dai sapori più intensi si potrà volare fino a Cuba, tra cacao fondente, rum cubano Añejo e sfumature di tabacco. Un appuntamento da non perdere, dunque, perché quando il gusto è finito, il viaggio è terminato!

A Domodossola e a Stresa da oggi dunque il gelato non è soltanto una pausa dolce: è un’esperienza che racconta passione, studio e attenzione. Perché quando gli ingredienti sono eccellenti e la ricetta è perfettamente bilanciata, il risultato non può che essere uno: un gelato autentico, cremoso e indimenticabile.