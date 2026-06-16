Domodossola protagonista su Rai Uno: domani le telecamere di "Camper" in piazza Mercato

Domodossola sarà in diretta tv su Rai Uno: le telecamere di "Camper - Osteria Italia", il programma di Rai condotto da Giuseppe "Peppone" Calabrese, faranno tappa in piazza Mercato per raccontare le eccellenze del territorio ossolano.

L'appuntamento è fissato dalle 9.30 di mercoledì 17 giugno, quando prenderanno il via le registrazioni dei collegamenti e dei servizi che contribuiranno a raccontare la città e le sue tradizioni al pubblico nazionale. A collaborare all'iniziativa saranno la Pro Loco di Domodossola e Slow Food, affiancate da alcune donne in costume tradizionale. Lo storico Enrico Rizzi avrà il compito di raccontare la storia della città e il ruolo che Domodossola ha ricoperto nel corso dei secoli come centro commerciale e punto di riferimento per l'intera Ossola.

Nel corso della puntata saranno presentate anche le patate della Val Formazza, una delle produzioni simbolo del territorio. La presenza di Domodossola rientra nella settimana speciale che "Camper - Osteria Italia" sta dedicando al Verbano Cusio Ossola. Dopo la tappa inaugurale di lunedì in Val Formazza, il viaggio televisivo si concluderà giovedì a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo. Protagonista della settimana sono lo chef Matteo Surmani della Locanda Walser Schtuba di Riale e Gianluca Barp, impegnati nella sfida gastronomica che vede confrontarsi un'osteria ossolana e una del Molise.

Nella puntata di oggi, dedicata ai secondi piatti, Sormani e Barp hanno proposto un salmerino ripieno con funghi e prezzemolo. La diretta invece da Baceno, dove è stato presentato il Bettelmat, l'oro delle nostre vallate, l'Ossolano, le erbe del Consorzio Erba Bona, la fiocca, la zuppa di miglio e altre prelibatezze ossolane. Gli Alpini hanno acceso i paioli e preparato la polenta, a far loro da cornice le donne in costume della Valle, che hanno potuto raccontare i loro costumi. Un momento è stato dedicato anche alle streghe di Croveo.

"Siamo a Roma per quattro giorni di promozione all'interno del format Camper, in onda tutti i giorni alle 12 su Rai Uno – spiega Gianluca Barp – Il collegamento è in diretta sia dallo studio sia dai luoghi che vengono raccontati. Ogni giorno prepariamo un piatto e contemporaneamente vengono presentate le diverse realtà del territorio insieme ai produttori locali".

Nelle prime giornate sono state coinvolte le sorelle Pennati di Formazza Agricola e l'apicoltore Giacomo Prina. Domani, con la tappa domese, l'attenzione si sposterà sulla storia della città e su alcune delle produzioni più rappresentative dell'alta Ossola, come appunto le patate formazzine. "È un momento di grande promozione turistica – sottolinea Barp – Per noi essere qui è un privilegio e una bellissima esperienza. La Rai è sempre la Rai e poter essere il veicolo attraverso cui raccontare l'intera Ossola a un pubblico nazionale ci rende particolarmente felici".

Giovedì l'appuntamento finale sarà a Santa Maria Maggiore da dove sarà raccontata la storia dell’acqua di Colonia, la storia degli spazzacamini, la pittura vigezzina e l’artigianato locale. Durante la diretta, lo chef Gianni Bona del Ristorante Le Colonne preparerà in tempo reale gli Gnocchi ad la chigiàa, uno dei piatti simbolo della tradizione locale. Presenzierà anche il Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.