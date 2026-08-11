Musica e cucina calabrese: un'altra serata di tradizioni da vivere alla Festa della Lucciola

La Festa della Lucciola continua oggi con un programma che alterna approfondimento politico, concerti e iniziative dedicate alle famiglie.
Alle ore 18 il Piano Bar ospiterà l'incontro "Le sfide del centrosinistra e del Pd", che vedrà la partecipazione della deputata Chiara Gribaudo, del deputato Federico Fornaro e dell'europarlamentare Brando Benifei.
Nel ristorante della Festa sarà invece protagonista la Calabria, con un menù ispirato alla tradizione gastronomica della regione, dai paccheri alla tropeana agli strigoloni al sugo di capra, fino ai calamari ripieni e al maiale glassato.
Sul palco del Piano Bar salirà la band Luci dell'Est con uno spettacolo dedicato alle canzoni di Lucio Battisti e Mogol, mentre nell'Arena Spettacoli tornerà Radio Manila con una serata dance anni Ottanta e Novanta. Gli appassionati del ballo potranno invece ritrovarsi in balera con Ketty Liscio.